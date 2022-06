Prête à suer ? On découvre Mario Strikers en live pour une folle soirée ce vendredi !

Enfin ! C’est LA sortie jeu-vidéo tant attendue du mois : Mario Strikers:Battle League Football arrive ce vendredi 10 juin 2022 et on découvre ça ensemble en live Twitch dès 21h.

On touche enfin au but ! 15 ans après le fameux jeu Wii Mario Strickers Charged Football, les appels lancés par les fans ont portés leurs fruits. Le nouveau volet de la saga Mario Strikers : Battle League Football arrive ce vendredi 10 juin 2022 pour notre plus grand plaisir. Autant vous dire que ce mois-ci, le foot sera à l’honneur sur la Switch ! L’occasion d’incarner les personnages emblématiques de la licence Super Mario Bros et de détruire des amitiés dans des matchs de football endiablés.

Ici, aucune règle, tout les coups sont permis. Le trailer est sans appel : « Le Strike ressemble au football, sauf qu’il y a des barrières électrifiées, aucune règle et que les matches se jouent en 5 contre 5 ». On y trouvera plusieurs nouveautés dont un gameplay un chouïa plus technique avec les Hyper Frappes qui permettront d’envoyer des ballons à la Olive et Tom. Mario Strikers : Battle League Football s’annonce comme LE jeu idéal pour pimenter vos soirées, puisque jusqu’à huit joueurs pourront jouer sur une même console avec au minimum un joycon par personne.

Pas encore sûre de vouloir vous essouffler à ruiner le moral de vos adversaires ? Pas de soucis ! Ce vendredi dès 21h, on vous présente le jeu en live avec Nerü, le streamer fou de notre crew Twitch. L’occasion de découvrir en détails le jeu honnêtement et sans édulcorant, en direct live pour une soirée kiffante et délirante tous ensemble.

Envie de nous rejoindre en live et de jouer avec nous ? Le jeu est disponible sur Switch pour 59,99€ juste ici.

Chausser vos crampons : Ce week-end sera orienté ballon rond, sales coups, puissance au max et super carapace verte !