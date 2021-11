Pour mettre les petits plats dans les grands, Brandt propose ce mini four à moins de 100€

Que vous soyez une vraie quiche en cuisine ou un véritable cordon bleu, un four facilite la vie : il ne prend pas de place et va sublimer vos plats ! Brandt fait grimper la température avec son mini four à -41%.

Pour une cuisine bien équipée, le four est un élément indispensable. Il permet de faire cuire toutes sortes de viandes, de poissons, de légumes ou encore de laisser libre cours à vos envies de pâtisseries. Même si vous n’êtes pas une ménagère hors pair comme Bree Van de Kamp, avoir un four à la maison peut vous aider à aimer cuisiner.

Le seul hic : sa taille. Un four traditionnel, c’est plutôt encombrant et on pas forcément la place d’en installer un dans une kitchenette. Heureusement, même si votre cuisine est comparable à un placard à balais, il est possible de bien l’équiper !

Le mini four est pratique et compact, il s’installe facilement dans les petits espaces : il suffit de le poser sur un plan de travail et de le brancher à une prise de courant. Idéal pour les étudiants, il est économique pour le porte-monnaie, mais aussi pour la planète — il consomme en moyenne 30% d’énergie de moins qu’un grand four électrique.

Le four posable chauffe instantanément ; il cuit les aliments rapidement et conserve bien leurs saveurs. Il n’apporte pas à 100% la qualité d’un four traditionnel, mais il conviendra parfaitement à des recettes simples comme des gâteaux, des tartes, des gratins, ou alors pour faire cuire les petits apéros surgelés ! Et Brandt va chouchouter vos recettes avec son mini four à moins de 100 euros.

Brandt tout-puissant

Ce mini four Brandt est parfait pour la vie de tous les jours. Il fait 42 cm de longueur et de 31 de hauteur, il n’est pas très encombrant et trouvera facilement sa place dans votre cuisine. Sa grande capacité de 42 litres peut même convenir à un usage familial.

Il est doté de cinq modes de cuissons, dont la chaleur tournante pour une cuisson homogène et le gril pour dorer ou gratiner vos plats. Ce four est facile d’utilisation : il possède trois boutons et c’est tout — un thermostat (jusqu’à 240 °C), un minuteur (jusqu’à 120 minutes) et un sélecteur du mode de cuisson.

Sa petite taille ne l’empêche pas d’avoir une puissance de 1800 W. Il offre aussi la possibilité de régler la hauteur du plateau sur 4 niveaux différents. Son design sobre et élégant lui permet de se fondre avec n’importe quel déco.

Ce four posable est livré avec un lèchefrite, une grille et une pince pour récupérer ses préparations sans se brûler. Le seul petit ennui, c’est son câble de branchement qui est un peu court (moins d’un mètre).

