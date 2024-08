La recette du gratin de courgettes qui plait aux petits et aux grands !

Si comme moi, les vacances touchent bientôt à leur fin et qu’il faut à présent vider le frigo de la loc, vous y trouverez peut-être quelques courgettes et un reste d’oignon, de quoi faire un gratin rapide et savoureux !

Ingrédients pour le gratin de courgettes

4 courgettes

1 oignon

Riz (ou pâtes ou blé ou kinoa ou boulgour, etc.)

Herbes aromatiques de votre choix

Ail (option)

Huile d’olive

Sel et poivre

Après avoir lavé les courgettes, coupez-les en cubes et faites-les revenir à la poêle avec de l’huile d’olive, l’oignon émincé et l’ail. Pendant que cette préparation cuit tranquillement, faites bouillir de l’eau et cuire le riz.

Quand vos préparations sont prêtes, mélangez-les, salez, poivrez, aromatisez à votre goût et enfournez 15 minutes à 180°. Pour les plus gourmandes, vous pouvez ajouter du gruyère râpé sur le dessus du gratin.

Accompagné d’une salade verte, ce gratin va ravir les papilles de toute la famille et/ou des ami·e·s !