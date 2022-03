Pixar dénonce la censure des contenus LGBTI+ de Disney, qui perd d’un coup toute sa magie

Disney, qui a créé toute la féérie de notre enfance, fait depuis quelques semaines l’objet de critiques. De quoi s’agit-il exactement ?

Une lettre publiée par des employés de Pixar, reprise par Variety, dénonce la censure des contenus LGBTI+ exercée par Disney, la maison-mère. Nous ne sommes pas vraiment choquées mais tout de même déçues.

Les dessins animés, toujours aussi beaux et rythmés que durant notre enfance, véhiculent des belles valeurs mais il semblerait donc que le manque de représentations soit une volonté, non des créateurs mais bien des dirigeants.

Cela intervient dans un contexte politique tendu, où Disney serait déjà taclé pour des comportements problématiques.

Le contexte : la loi « Don’t say gay » en Floride

Le 8 février 2022, le Sénat de Floride votait une loi qui interdit les enseignements (et même les prises de parole) sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans les écoles primaires publiques. Une censure dangereuse. Et qui nous rappelle un pays où les droits des personnes LGBTI+ sont régulièrement bafoués : la Russie.

Appelée communément « Don’t say gay » (« Ne dites pas gay », on ne peut plus clair), ce texte qui s’appliquera aux classes de maternelle jusqu’au CE2 est préjudiciable pour les personnes — et notamment les écoliers — de la communauté LGBTI+, comme sommées de se taire.

Alors qu’au contraire, il faudrait libérer la parole, informer sur les identités de genre et orientations sexuelles possibles, cet État vote un texte dramatique.

Le rôle de Disney dans cette censure

La société de divertissement aux grandes oreilles aurait fait des dons à plusieurs hommes politiques qui soutiennent ce projet de loi. C’est en tout cas ce qu’affirment plusieurs médias américains, comme Newsweek par exemple.

La réaction en haut lieu a été rapide. Selon Variety, Bob Chapek, le boss de Disney, s’est exprimé dans une note interne à destination des employés de Disney et Pixar. Le média a relayé la lettre dans lequel le PDG est clair (et aussi fortement démagogue) :

“ [Je renouvelle] mon engagement indéfectible envers la communauté LGBTI+. […] En 2021, nous avons donné près de 3 millions pour soutenir le travail d’associations LBGTI+. Et nous avons une longue histoire dans l’aide à des événements importants comme la Pride. »

Cette prise de parole a sans doute titillé les employés, mécontents de se faire prendre pour des imbéciles.

Une lettre qui dénonce la censure des contenus LGBTI+ par Disney

Une lettre d’employés de Pixar (qui appartient donc à Disney), relayée par Variety, nous apporte une toute autre vérité :

« Chez Pixar, nous avons vu de belles histoires pleines de personnages divers revenir de chez Disney réduites, en miettes. Presque tous les moments d’affection gay sont coupés sur ordre de Disney, malgré les protestations des équipes créatives et des dirigeants de Pixar. Même si la création de contenus LGBTQIA+ était une réponse aux législations discriminatoires, nous sommes empêchés de les créer. »

La lettre est signée les « employés LGBTQIA+ de Pixar et leurs alliés ». Disney nous sert donc à la louche des beaux discours mais dans les faits, la volonté de représenter la diversité dans les contenus est brimée, empêchée par la maison-mère.

Tous ces dessins animés sont bien sympathiques mais on en a marre de voir à chaque fois la sacro-sainte famille cishétéronormée. Quand Disney finira-il par le comprendre ? Faudrait-il un boycott ?

