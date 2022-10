Petit Bateau sort un parfum, et ça nous fait fondre

Petit Bateau vient de sortir un tout nouveau parfum qui sent bon l’enfance, et on est déjà complètement accro.

Ce n’est plus la peine de présenter Petit Bateau. Depuis plus de 130 ans, la marque de vêtements pour enfants-mais-pas-que séduit toutes les générations par sa qualité et ses engagements.

Cette fois-ci, Petit Bateau ne nous présente pas une nouvelle collection de vêtements, mais un parfum spécialement conçu pour les 0-3 ans. Enfin, ça, c’est si on ne leur pique pas avant !

Petit Bateau et son Eau Soilogne

Ce parfum Petit Bateau est assez unique, puisqu’il combine le soin et le parfum, le tout dans un seul flacon. Spécialement conçu pour les tout petits, sa formule hypoallergénique est composée à 97,5% d’ingrédients naturels et biologiques, le tout sans alcool.

Dans ce parfum à l’odeur parfaite, on peut retrouver :

de l’eau florale de Calendula apaisante et réparatrice (adaptée aux peaux sensibles ou irritées) ;

de l’eau florale de Bleuet calmante et décongestionnante (recommandée pour calmer les inflammations) ;

l’eau florale de Bleuet calmante et décongestionnante (recommandée pour calmer les inflammations) ; de l’eau florale de Camomille, connue pour ses vertus anti-inflammatoires (idéale pour les peaux délicates ou sensibilisées).

La marque Petit Bateau, perfectionniste et attentive, précise qu’un comité scientifique de dermato-pédiatres a accompagné l’élaboration de la formule avec un cahier des charges strict, afin que le parfum soit parfaitement toléré par tous.

Mais il sent quoi, ce parfum Petit Bateau ?

C’est toujours compliqué de décrire une odeur à l’écrit, mais concrètement, je dirai qu’il sent le bébé. Le bébé propre hein, pas la vieille couche sale.

Pour ce qui est de la pyramide olfactive, on peut retrouver de la menthe douce et du zeste de mandarine en note de tête, du néroli et du chèvrefeuille en note de cœur, et de l’ambre blanc et du musc délicat en note de fond.

Le tout donne un mélange doux et sucré, sans être écœurant. Karine Dubreuil, la nez de l’Eau Soilogne de Petit Bateau, s’est inspirée des souvenirs de son enfance passée à Grasse, terre olfactive par excellence, et des jardins de ses grands-mères.

Parfum pour bébé Petit Bateau – 100 ml – 45 €

On comprend mieux d’où vient l’odeur de ce parfum qui sent bon les vacances d’été, les matins de rentrée scolaire, les soirées pyjama du vendredi soir, les après-midi pluvieux à regarder des dessins animés et les sauts dans les flaques en automne avant d’aller prendre un goûter.

Chapeau, Petit Bateau !

À lire aussi : Petit Bateau ouvre une boutique 100% seconde main, signe d’un marché qui grandit aussi vite qu’un bébé