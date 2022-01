Peter Dinklage est révolté par le remake live action de Blanche-Neige et les 7… personnes atteintes de nanisme

L’acteur Peter Dinklage trouve le film Blanche-Neige en live-action prévu par Disney hypocrite. En cause ? Le traitement potentiellement archaïque réservé aux personnes atteintes de nanisme dans cette future production américaine.

Si l’on ne connait pas encore la date de sortie du Blanche Neige en live-action signé Disney, Peter Dinklage — l’acteur connu mondialement pour son rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones — craint déjà l’arrivée du film. Et c’est pour une raison tout à fait légitime.

Blanche Neige en live-action, ça ne passe pas pour Peter Dinklage

Si l’époque est à la reprise en live-action des classiques animés de Disney, comme Cendrillon, Le Livre de la Jungle et autres Roi Lion, l’époque est également, et pour le mieux, à la légère réécriture de ces films.

On se souvient notamment de Mulan, dont l’histoire en live-action n’avait plus grand chose à voir avec celle du dessin-animé de notre enfance, et collait bien davantage à la légende de Mulan, un mythe chinois adapté d’un poème.

Disney essaie donc de mettre au goût du jour ses classiques, ou bien de rendre hommage aux contes desquels ils sont tirés, afin de se la jouer progressiste.

C’est ainsi que pour son futur Blanche Neige, qui n’a pour l’heure pas de date de sortie, Disney a choisi Rachel Zegler, une actrice racisée d’origine colombienne qui a été révélée grâce à son rôle de Maria dans le West Side Story de Spielberg.

Un pas en avant pour l’inclusivité des personnes racisées, dans un univers de classiques Disney où les héroïnes étaient, en grande majorité, blanches.

Mais un pas en avant que Peter Dinklage, bientôt à l’affiche de Cyrano, l’adaptation moderne de Cyrano de Bergerac par Joe Wright, trouve hypocrite.

En effet, selon lui, il conviendrait également de réécrire l’histoire de Blanche Neige pour extraire l’histoire de son archaïsme concernant le traitement qui est réservé aux personnes atteintes de nanisme — un traitement méprisant et passéiste, qui n’a plus sa place aujourd’hui.

L’acteur de 52 ans a donc déclaré au micro du podcast de Marc Maron, WFT :

« Sans vouloir offenser qui que ce soit, j’ai été un peu surpris lorsqu’ils ont été très fiers d’engager une actrice latino dans le rôle de Blanche-Neige. Mais vous êtes toujours en train de raconter l’histoire de Blanche-Neige et les sept nains. Prenez un peu de recul et regardez ce que vous faites là. Cela n’a aucun sens pour moi. »

Et de continuer :

« Vous êtes progressiste d’une certaine manière mais vous continuez à faire cette putain d’histoire arriérée de sept nains vivant ensemble dans une grotte, qu’est-ce que vous foutez ? Est-ce que je n’ai rien fait pour faire avancer la cause depuis ma tribune ? Je suppose que je ne suis plus assez fort. Tout mon amour et mon respect aux actrices et à tous les gens qui pensaient faire ce qu’il fallait. »

On précise tout de même, afin de modérer les propos du futur Cyrano, que le film n’a pas encore été tourné et qu’aucune information n’a pour l’instant fuité concernant le traitement des personnes atteintes de nanisme dans le film.

Il convient pour l’heure d’attendre encore un peu pour s’indigner, car il est possible que Disney adapte encore son histoire pour ne pas tomber dans le mépris et les clichés. On l’espère de toute notre âme, en tout cas.

