Cyrano revient au cinéma, sous les traits de Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

Le cinéma manque cruellement de Peter Dinklage, dont le talent phénoménal n’est pourtant plus à asseoir. Heureusement, après le petit, il est en passe de conquérir vraiment le grand écran en incarnant Cyrano de Bergerac. Rien que ça !

Peter Dinklage prouve qu’il est adepte du grand écart avec une filmographie tout à fait éclectique.

Celui qu’on connait surtout pour avoir pendant 10 incarné Tyrion Lannister, aka le gars le moins désagréable de sa famille de zinzins dans Game of Thrones, s’est illustré dans des productions résolument différentes et d’inégale qualité, parmi lesquelles Avengers : Infinity War, Seuls sur terre ou Three Christs.

Très actif au cinéma, il est néanmoins toujours ramené à son personnage dans Game of Thrones. Peut-être qu’un premier rôle à la mesure de sa théâtralité lui permettra de sortir de son éternel costume de bienheureux en armure.

Peter Dinklage en Cyrano de Bergerac, ça donne ça !

Derrière cette nouvelle mouture de Cyrano de Bergerac se cache Joe Wright.

Un grand habitué des films en costumes d’époque à qui incombera donc la lourde de tâche de succéder à l’édifiante adaptation de Jean-Paul Rappeneau, avec Gérard Depardieu dans le rôle titre.

Pour l’heure, une seule bande-annonce est sortie, qui donne le ton de cette version de la pièce d’Edmond Rostand. Et il sera… musical.

C’est tout en chansons que Peter Dinklage, accompagné de Haley Benett (La fille du train, Les 7 mercenaires, Le diable tout le temps), Kelvin Harrison Jr. (Monster, Waves) et de Brian Tyree Henry (Atlanta, Vivo) portera l’intrigue ô combien romanesque de notre écrivain français.

Un hommage de plus de l’Amérique à la France, dont on espère qu’il sera meilleur, sinon moins désastreux que Les Misérables, aussi connue sous le sobriquet de « pire adaptation ever ».

Cyrano sortira en salles le 30 mars 2022.

