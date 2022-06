PETA et l’influenceuse Romy s’associent pour lutter contre les tests sur les animaux en cosmétique

PETA France et l’influenceuse Romy nous engagent à militer pour une Union Européenne sans expérimentation animale dans une vidéo choc.

Ce mardi 14 juin, PETA France et l’influenceuse aux 1,6 million d’abonnés Instagram Romy ont dévoilé la vidéo d’une routine maquillage assez spéciale : on y voit la créatrice de contenu appliquer plusieurs couches de mascara, mais la séquence est entrecoupée d’images de souris, de lapins et de rats subissant des expérimentations scientifiques.

Le spot, qui dure un peu plus d’une minute, est difficile à regarder et fait l’effet d’une claque pour nous rappeler que malgré les engagements pris par l’Union Européenne, rien n’est gagné concernant les tests sur les animaux en cosmétique.

Attention, la vidéo ci-dessous contient des images de torture et de souffrance animale.

La fin des tests sur les animaux en cosmétique, un acquis fragile

Depuis mars 2021, comme le rappelle le site de la FEBEA, les tests de produits ou d’ingrédients cosmétiques dans le but d’obtenir des données visant à valider la mise sur le marché sont devenus illégaux au sein de l’Union Européenne. Seulement, suite à une demande récente de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) de réaliser de nouvelles expérimentations sur des animaux pour certains ingrédients, les promesses de la Commission européenne semblent s’évanouir.

Préoccupées par ce possible retour en arrière, les entités internationales de PETA, ainsi que Dove, The Body Shop et plus de 100 associations de défense des animaux ont lancé une campagne visant à protéger ces interdictions et à mettre définitivement fin à la souffrance animale dans les laboratoires de l’UE. Une pétition, lancée en 2021, a déjà été signée par près de 600 000 personnes dans l’espoir de garantir et renforcer l’interdiction de l’expérimentation animale pour les cosmétiques, car comme le dit Romy :

« Il est impensable que des lapins et des souris continuent à être torturés ici, en Europe, pour tester des ingrédients reconnus comme étant sûrs depuis des décennies – tout ça pour nos mascaras, nos rouges à lèvres ou nos shampoings ».

Signez la pétition pour mettre fin aux tests sur les animaux en Europe

