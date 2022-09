Parler de sexualité à l’école, c’est une obligation, n’en déplaise à Eric Zemmour

Au micro de France info, le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye a rappelé que l’éducation sexuelle à l’école était obligatoire depuis 2001.

Nous devons parler d’éducation sexuelle à l’école.

Alors qu’Éric Zemmour l’accuse de vouloir dispenser des cours de genre dans les établissements scolaires, le ministre de l’Éducation Pap Ndiaye rappelle que l’éducation sexuelle est obligatoire depuis 2001. Cet accès à l’information joue un rôle majeur dans la lutte contre les discriminations sexistes et les LGBT phobies.

L’importance de l’éducation sexuelle à l’école

Crédits : Kamonwan Wankaew

L’éducation à la sexualité fait encore l’objet de nombreux fantasmes. Ses opposants crient encore et toujours à la propagande wokiste et accusent l’Éducation nationale de vouloir endoctriner les jeunes.

Pap Ndiaye le rappelle pourtant : les cours d’éducation sexuelle dispensés de la primaire au lycée permettent de réduire efficacement le nombre de grossesses précoces et d’IST. Ils permettent également de lutter contre les discriminations sexuelles et contre les LGBT-phobies.

Rappelons aux détracteurs de ces mesures qu’en théorie, l’éducation sexuelle est obligatoire dans les établissements scolaires depuis 2001, à raison de trois séances par an. Ces sessions sont spécialement adaptées à l’âge du public. À mille lieux donc des délires de certains polémistes conservateurs qui accusent l’école publique de pervertir les enfants…

Une mesure difficile à faire respecter

En pratique du moins. Ces cours d’éducation sexuelle, pourtant obligatoires, ne sont pas toujours assurés. On observe de grandes disparités d’un établissement à l’autre, en fonction des moyens et de la volonté de chacun, comme le constate un rapport publié en 2016 par le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes :

L’application effective des obligations légales en matière d’éducation à la sexualité en milieu scolaire demeure encore parcellaire, inégale selon les territoires, car dépendante des bonnes volontés individuelles. Elle est, selon le point de vue de certain.e.s acteur.rice.s, inadaptée aux réalités des jeunes.

Si Pap Ndiaye semble engagé dans la lutte contre les inégalités de genre et les violences sexistes à l’école, l’éducation sexuelle est encore loin de concerner tous les élèves. Espérons que des mesures seront rapidement mises en place pour leur garantir à tous l’accès à l’information auquel ils ont droit.

À lire aussi : À l’école, il devrait y avoir une VRAIE éducation à l’égalité (c’est la loi !), mais c’est bien loin d’être le cas

Crédit photo image de une : Kamonwan Wankaew