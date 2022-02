Pandora sort des mini-bijoux Marvel pour assembler les Avengers à votre poignet

Ce sont les fans d’Avengers et adeptes de bijoux qui vont être ravies ! La marque danoise sort des bagues, des bracelets, et plein de charms à l’effigie de ces figures héroïques Marvel.

Si les noms d’Iron Man, Captain America, Hulk, Black Widow, Black Panther, ou encore Loki vous sont familiers, peut-être que cette collab’ entre Marvel et Pandora va vous intéresser !

Avoir ses Avengers préférés toujours à portée de main

Le fabricant danois de bijoux fantaisie s’associe à la franchise cinématographique de super-héros pour créer une collection capsule de brillantes idées. Outre des bagues et des bracelets, on y trouve évidemment beaucoup de charms, signature de la maison.

Ces petites breloques s’arborent comme on le souhaite, en pendentif de collier ou en accumulation enfilées dans un bracelet ou porte-clé. Vous pouvez donc choisir vos personnages préférés afin de porter sur vous votre propre ligue personnalisée de figures héroïques toujours à portée de main.

Si vous possédez d’autres charms (Pandora a déjà fait des collabs Harry Potter ou Le Roi Lion par exemple), vous pouvez même les mixer pour réaliser un bracelet façon best-of exquis de vos fictions préférées !

De 39€ à 226€, cette collection capsule Marvel x Pandora est d’ores et déjà disponible sur le site du bijoutier danois et dans une sélection de points de vente physiques, si ça vous botte. Même si, comme dirait Loki, « La fourmi n’est pas en conflit avec la botte » (ok, ça n’a aucun sens dans ce contexte, mais je voulais juste caser cet aphorisme hautement philosophique).

4 bijoux Marvel x Pandora qui font briller les Avengers autrement

Charm Marvel The Avengers Black Panther — Pandora — 59€.

Charm Pendant Marvel The Avengers Black Widow — Pandora — 59€.

Charm Pendant Marvel The Avengers Gemmes de l’Infini — Pandora — 69€.

Bague Marvel The Avengers Gemmes de l’Infini — Pandora — 89€.

À lire aussi : Voici quelle est votre « pierre de naissance » (et un petit décryptage « pipeau or not pipeau »)

Crédit photo de Une : Marvel x Pandora.