On vous explique la sauce entre Sézane et le Mexique, qui veut poursuivre la marque pour racisme

Des autorités mexicaines veulent poursuivre la marque Sézane pour « atteinte à la dignité » d’une femme âgée zapothèque à Oaxaca, traitée comme dans un « safari » d’après un compte Instagram lanceur d’alerte.

Sézane et tremblements : la marque française, bientôt poursuivie par le Mexique pour racisme ?

Le drama international n’aura pas le temps d’avoir lieu pour Sézane. Le 8 janvier 2022, une partie de l’équipe de la marque française a habillée d’un gilet vert de sa propre griffe une femme âgée zapotèque (population indigène du Mexique) de Teotitlán del Valle, un petit village à Oaxaca (capitale de l’État du Mexique) pour la prendre en photo contre 200 pesos (environ 8,63€). Des photos que vous ne verrez sous aucun abribus.

Le compte Instagram dédié à la valorisation des savoir-faire textiles locaux @lienzos.extraordinarios s’en est publiquement indigné en publiant une vidéo de la scène, suivie de plusieurs diapositives de textes, avec en légende :

Dans cette même publication diaporama datée du 8 janvier 2022, @lienzos.extraordinarios déroule ainsi sa réflexion :

Sézane s’en fichait, et presque comme si la femme était un accessoire , ils ont habillé la femme (le pull qu’elle porte fait partie de leur collection) et l’ont faite danser en lui offrant 200 pesos (environ 10 dollars étatsuniens).

Environ dix heures après la publication de cette tribune d’indignation relayée sur Instagram, Sézane a officialisé sa volonté d’annuler son projet de campagne publicitaire shootée à Oaxaca (où la femme âgée aurait potentiellement figurée), informe @lienzos.extraordinarios dans un autre post daté du 9 janvier 2022.

Bien que le projet de campagne a été annulé, et ne verra donc jamais le jour, de plus en plus de comptes ont commencé à relayer la scène la plus malaisante de cette histoire : quand l’équipe occidentale de Sézane regarde la femme âgée zapothèque danser. Comme s’il y avait encore besoin de le voir pour le croire que des relents racistes et colonialistes subsistent, en particulier dans ce genre de situation…

Si bien que même les autorités mexicaines se sont saisies de l’affaire (et ce n’est pas la première fois qu’elles demandent des comptes à des puissances de la mode occidentales). L’Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), organisme gouvernemental de défense des peuples indigènes du Mexique, a tweeté un communiqué officiel le 11 janvier 2022 :

Face l’indignation croissante et les menaces de poursuites judiciaires, la fondatrice de Sézane, Morgane Sézalory, a présenté ses excuses au nom de la marque, moins de quatre jours après l’éclatement de cette sale histoire.

Bupu Cortés, derrière l’Instagram @lienzos.extraordinarios, a aussitôt relayé sur son compte les excuses de l’entrepreneuse française le 12 janvier :

« Je vous écoute sincèrement et souhaite vous exprimer mes excuses les plus profondes pour mes erreurs de ne pas avoir suffisamment géré la situation afin qu’elle puisse témoigner de tout l’immense respect, admiration et désir éprouvés pour votre communauté locale. Mon nom est Morgane Sézalory, je suis la fondatrice de Sézane.

J’espère que vous pourrez croire que je n’ai jamais souhaité blesser quiconque ou manqué de considération à qui que ce soit. Ma seule intention depuis que j’ai commencé à voyager et créer a toujours été de faire les choses de la façon la plus belle et juste possible, avec tout mon coeur et ma passion. Et de toujours rendre et œuvrer à améliorer les choses par des actions concrètes.

Depuis plus de quinze, quand un endroit du monde inspire mon travail, je souhaite plus que tout exprimer mon admiration pour combien cela a pu me faire grandir, contribuer à mon appréciation de la beauté, et me donner encore plus envie de préserver et soutenir l’artisanat.

Je conçois toujours une collaboration entre ma marque et les communautés locales qui nous accueillent en les soutenant concrètement via Demain, notre programme de charité. C’est quelque chose que j’ai toujours fait, à Taroudant, Marseille, New York, Madrid, Gorée, et partout ailleurs. »