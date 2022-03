On parie que cette vidéo TikTok va vous redonner envie de mettre du crayon khôl

Un makeup-artist remet le khôl au goût du jour et on est bien loin de l’esthétique Vans et ceintures « damier ».

Si la dernière fois que vous avez appliqué du crayon khôl sur votre muqueuse date d’un concert d’Avril Lavigne, vous en gardez sûrement un souvenir ému – et baveux.

Avec le temps, vous avez peut-être abandonné votre cher bâton de khôl – vous savez, celui qui trainait sans capuchon au fond de votre sac Eastpak -, mais c’était sans compter sur TikTok et sa foule de beauty addicts et d’experts qui ont bien l’intention de faire revivre cette tendance des années 2000, qui, il faut bien le dire, est clairement montée en gamme.

Voici à quoi ressemble la version sophistiquée du khôl sur la muqueuse

Dans une vidéo TikTok visionnée plus de deux millions de fois, le maquilleur canadien Kevin Kodra donne une interprétation plus glamour du trait de crayon noir de nos quinze ans. Une technique qu’il considère comme « le plus gros secret pour relever n’importe quel look maquillage » et qui ne nécessite aucun talent particulier si ce n’est un peu de doigté.

Armé d’un crayon marron – il utilise le khôl « Costa Riche » de MAC, 20€ -, le makeup-artist souligne la muqueuse inférieure de son œil mais ne s’arrête pas là : il étend légèrement la ligne vers la tempe, et maquille aussi le coin interne, en remontant la couleur au-dessus du canal lacrymal et en créant une légère pointe sur la commissure se trouvant du côté du nez.

Le résultat ? Un regard étiré, presque félin, bien loin du look de poisson rouge de notre jeunesse. Et avec un crayon waterproof, c’est encore mieux pour éviter l’effet « panda » – histoire de rester sur les comparaisons animalières – si caractéristique des bavures de crayon khôl.

Simple, efficace, et si beau !

