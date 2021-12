On a déjà une belle comédie d’aventure pour 2022, avec un casting 5 étoiles

Une nouvelle comédie avec avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, et Brad Pitt va sortir en mars 2022, et non ce n’est pas un prank.

Une nouvelle bande-annonce vient d’arriver pour un film assez dingue, une comédie avec un casting de fou : Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, et Brad Pitt ! C’est réalisé par Adam et Aaron Nee, et ça sort le 23 mars.

Le Secret de la cité perdue, du fun et de l’action bientôt au cinéma

Le film intitulé Le Secret de la cité perdue raconte l’histoire de Loretta Sage (Sandra Bullock), une romancière qui écrit des histoires d’amour et d’aventure ; elle va se retrouver kidnappée par un milliardaire, incarné par Daniel Radcliffe.

Celui qui va tenter de la sauver, c’est Alan (Channing Tatum), un mannequin qui n’est pas vraiment un héros… à part lorsqu’il joue le rôle de Dash pour les photos de couverture des livres de Loretta la romancière. Mais il veut se prouver qu’il est capable d’en devenir un dans la vraie vie.

Pendant ce temps, un autre mec plutôt sexy veut lui aussi sauver Loretta : Brad Pitt. Ça va sa vie, tranquille.

À travers une aventure assez folle, le trio va devoir se supporter tout en essayant de retrouver… Un trésor. Finalement, le personnage de Loretta va se retrouver, sans le vouloir, dans une histoire digne d’un de ses romans !

Une chose est sûre, ça risque de partir dans tous les sens, mais d’être super drôle. Et puis honnêtement, ça fait toujours plaisir de voir Channing Tatum jouer les idiots.

Crédit photo : ©2021 Paramount Pictures