Les films et séries qui arrivent sur Netflix en janvier 2022

Décembre se termine bientôt, vous savez ce que ça veut dire ? Bye les films et séries de Noël ! On passe à autre chose youhou. Les programmes Netflix de janvier 2022 seront-ils mieux ou moins bien que ceux de décembre ? Let’s see…

Vous avez peut-être maté Christmas Flow ce mois de décembre en espérant que ça devienne votre série de Noël favorite (si c’est possible), ou bingé une énième fois Friends ? Vous avez peut-être résisté à la tentation de regarder la seconde saison d’Emily In Paris, toujours plus cringe que la précédente ?

N’ayez crainte, si vous tournez en rond sur Netflix en ce moment, des choses arrivent en janvier !

Les films qui arrivent sur Netflix France en janvier 2022

Mother/Android, le 7 janvier

Alors navrée, car il n’existent pas encore de bande-annonce traduite pour ce film qui sort aujourd’hui même aux États-Unis. Mais pour vous expliquer un peu, Mother/Android raconte l’histoire d’un couple composé des acteurs Chloë Grace Moretz et Algee Smith.

Elle est enceinte et les deux vivent dans un monde post-apocalyptique où des androïdes, qui ressemblent totalement à des humains, décident de prendre le contrôle — évidemment vous pouvez deviner que ça cause des petits dégâts.

Entre apocalypse et film d’horreur à suspense, ce film semble assez particulier, mais pourquoi pas !

L’État de Munich, le 21 janvier

Ce film basé sur le livre Munich de Robert Harris est une intrigue d’espionnage à l’heure de la Seconde Guerre Mondiale. C’est l’histoire d’un fonctionnaire britannique et d’un diplomate allemand, deux anciens amis interprétés par George Mackay et Jannis Niewöhner. On leur donne une mission : arrêter Hitler et empêcher la guerre. Rien que ça hein.

Le film semble rempli de suspense : si vous aimez les fictions avec un contexte historique, ça sera sûrement pour vous !

Les autres films qui arrivent sur Netflix en janvier 2022

Quatre moitiés, le 5 janvier

Reclus, le 6 janvier

Absolument royal !, le 20 janvier

Home Team, le 28 janvier

Les séries qui arrivent sur Netflix France en janvier 2022

Ozark, saison 4 (partie 1), le 21 janvier

Voici les premières images de la suite de la série Ozark qui suit Marty Byrde (Jasone Bateman) et sa femme Wendy Byrde (Laura Linney). Si vous ne connaissez pas cette fiction, voici le synopsis :

« Marty Byrde, conseiller financier à Chicago, est chargé de blanchir d’importantes sommes d’argent pour le compte de l’un des plus gros cartels du Mexique. Alors qu’il découvre que son associé a détourné l’argent du cartel, Marty est dans l’obligation de faire déménager sa famille aux monts Ozark dans le Missourri. Pris au piège, il doit trouver un moyen de rembourser ses dettes sans éveiller les soupçons du FBI. »

Si on se réfère aux premières images dévoilées par Netflix, le couple semble être sacrément dans le pétrin !

Plan Coeur, saison 3, le 1er janvier

Si vous connaissez la bande de filles de Plan Coeur, composée des actrices Zita Hanrot, Sabrina Ouazani et Joséphine Drai, ça semble compliqué entre elles. Entre celle qui sort avec l’ex de machin, et l’autre qui essaye de reformer son groupe d’amies, les ruptures, c’est tendax !

Alors oui, il y a Arielle Dombsale dans cette bande-annonce, non je ne sais pas pourquoi. Je sais juste que si vous aimez les meufs de Plan Coeur, vous allez aimer les suivre dans toutes leurs nouvelles aventures.

La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre, le 28 janvier

Cette série semble être une sorte de revisite de Fenêtre sur cour, en un peu plus fucked-up quand même. Avec Kristen Bell dans le rôle principal, elle suit une femme qui est témoin d’un crime en regardant chez ses voisins d’en face. Petit souci : on lui dit qu’il ne s’est rien passé.

L’histoire d’une personne qui semble tomber dans la folie ? Ou alors qui est peut-être totalement lucide ? C’est ce que raconte La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Et oui, c’est un très long titre, mais ça a quand même l’air intriguant.

Les autres séries qui arrivent sur Netflix en janvier 2022

Undercover, saison 3, le 10 janvier

Chosen, le 13 janvier

After Life, saison 3, le 14 janvier

La maison, le 14 janvier

Archive 81, le 14 janvier

The Journalist, le 14 janvier

Au service du passé, le 28 janvier

Et voilà, vous avez votre petit programme pour bien commencer l’année !

