Notre test du lubrifiant aromatisé Toko de Shunga : on en boufferait, alors ?

Il y a tellement de lubrifiants sur le marché, que ç’en est difficile de distinguer ceux qui valent le coup et ceux qui sont de piètre qualité. J’en ai testé quatre pour vous. Cette fois-ci, place au Toko de Shunga, un lubrifiant naturel aromatisé qui donne envie de passer au dessert.

Toko de Shunga est un lubrifiant naturel à base d’eau, non collant, qui peut s’utiliser pour le sexe oral. Jusqu’ici, tout va bien. Par contre, là où j’étais moins convaincue, c’était en découvrant les quatre parfums sucrés sous lesquels il se décline… Car les fruits exotiques et autres odeurs prenantes, ce n’est pas vraiment ma came sous la couette.

Pourtant, la marque vend bien son quatuor de bouteilles colorées. Apparemment, « ses senteurs enivrantes sont un vrai plaisir pour les sens. »

Alors, ce lubrifiant, appétissant ou écoeurant ?

Le test du lubrifiant Toko de Shunga

Il y a des lubrifiants vegans, d’autres chauffants ou stimulants. Celui-ci est non seulement aromatisé, mais en plus, il ne contient que des ingrédients hypoallergéniques pour respecter les muqueuses.

Le lubrifiant Toko de Shunga vient à la rescousse de la sécheresse vaginale, améliore le confort pendant les rapports sexuels et peut même s’utiliser pendant le sexe oral !

Comment utiliser le lubrifiant Toko de Shunga ?

Comme tous les lubrifiants, il suffit de verser une noisette, ou plus, du produit sur la zone que l’on cherche à hydrater et/ou sur le jouet sexuel qu’on souhaite utiliser.

Le petit plus du lubrifiant Toko de Shunga ? Sa composition a été conçue pour être embrassable et léchable : il convient donc particulièrement aux rapports oraux et peut s’utiliser avec un préservatif ou un sextoy !

Les points positifs du lubrifiant Toko de Shunga

Sa texture ultra fluide comme de l’eau, très agréable au toucher

comme de l’eau, très agréable au toucher Sa composition plutôt clean sans parabène, ni gluten, ni parfums, ni sucre — ce qui lui donne aussi l’avantage de ne pas coller et de ne pas tacher les draps. Le lubrifiant ne sèche pas et s’en va plutôt aisément de la peau en le rinçant avec un peu d’eau.

sans parabène, ni gluten, ni parfums, ni sucre — ce qui lui donne aussi l’avantage de ne pas coller et de ne pas tacher les draps. Le lubrifiant ne sèche pas et s’en va plutôt aisément de la peau en le rinçant avec un peu d’eau. Son grand format de 165 mL, qui permet une utilisation régulière et/ou une conservation de longue durée

de 165 mL, qui permet une utilisation régulière et/ou une conservation de longue durée Le fait qu’il puisse être ingéré et donc qu’il convienne aussi bien pour aider à la pénétration vaginale anale et pour sexe oral.

Les points négatifs du lubrifiant Toko de Shunga

Ses arômes . Chacun ses goûts, d’ailleurs, la marque en propose quatre (Cerise, Fraise, Fruits exotiques, Melon/Mangue), mais personnellement je ne suis pas fan des produits parfumés pendant les parties de jambes en l’air. En revanche, le lubrifiant de Shunga utilise des ingrédients a priori naturels et le goût est plutôt comme l’odeur restent subtils, agréables et pas trop sucrés. Ça passe.

. Chacun ses goûts, d’ailleurs, la marque en propose quatre (Cerise, Fraise, Fruits exotiques, Melon/Mangue), mais personnellement je ne suis pas fan des produits parfumés pendant les parties de jambes en l’air. En revanche, le lubrifiant de Shunga utilise des ingrédients a priori naturels et le goût est plutôt comme l’odeur restent subtils, agréables et pas trop sucrés. Ça passe. Son design un poil exotisant : j’ai toujours du mal avec les visuels qui jouent sur les codes et les clichés asiatiques, alors même que le produit vient du fin fond du Canada…

Le lubrifiant Toko de Shunga en bref

Globalement, le lubrifiant Toko de Shunga reste un bon produit pour faciliter les rapports sexuels avec pénétration.

J’ai apprécié son grand format et la fluidité du liquide. Et même si j’ai été moins fan des saveurs ou des odeurs, j’admets qu’elles restent assez subtiles pour ne pas avoir l’impression d’avaler une boutique Sephora !

Note générale : 6,5/10

