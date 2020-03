Découvre les gagnants du Nikon Film Festival 2020 !

Cette année, le Nikon Film Festival a fêté son 10ème anniversaire en grandes pompes en sélectionnant des courts-métrages de qualité, récompensés par un jury ultra-prestigieux.

Le jury du Nikon Film Festival 2020

Ce sont Thierry Chèze (Journaliste et critique cinéma), Jonathan Cohen (Acteur), Alexandre Dino (Membre de l’organisation du Nikon Film Festival), Pascale Faure (Responsable des programmes courts de Canal+), Ana Girardot (Actrice), Eye Haïdara (Actrice), Julien Neutres (Directeur de la création, des territoires et des publics au CNC), Guillemette Odicino (Journaliste et critique cinéma pour Télérama et France Inter) et Rod Paradot qui ont officié comme membres du jury sous l’égide du président Cédric Klapisch.

Découvre quels sont les courts-métrage de seulement 2 minutes 20 sur le thème « la génération » qui ont été sacrés !

Le palmarès du Nikon Film Festival 2020

Cette année, 1241 courts-métrages étaient en compétition.

Je tiens à féliciter personnellement chacun des participants. Car si tous n’ont pas pu gagner, tous ont le mérite de s’être sorti les doigts (comme je me dis que je vais faire depuis 3 ans) pour proposer à la France leurs plus belles idées.

Et ça, c’est très inspirant !

Mais puisque le Nikon Film Festival reste avant tout une compétition, voici ceux qui ont été couronnés :

Grand Prix du Jury pour YIÓRGOS

Réalisé par Lily Papamiltiades & Marion Grépin

Mention Spéciale du Jury pour JE SUIS DÉSIRÉ

Réalisé par Julien Laz Glòries

Réalisé par Julien Laz Glòries

Prix de la Mise en scène pour BLACK BLANC BEUR

Réalisé par Matthieu Ponchel & Prïncia Car

Réalisé par Matthieu Ponchel & Prïncia Car

Prix de la Meilleure Photographie pour LOVERS

Réalisé par Alexandre Brisa

Réalisé par Alexandre Brisa

Prix d'Interprétation Féminine, Pénélope-Rose Lévèque dans SPOONING

Réalisé par Sarah Heitz de Chabaneix

Réalisé par Sarah Heitz de Chabaneix

Prix d'Interprétation Masculine, Guillaume Duhesme dans SPOONING

Réalisé par Sarah Heitz de Chabaneix

Réalisé par Sarah Heitz de Chabaneix

Prix du Meilleur Son pour NOMOPHOBIA

Réalisé par Sébastien Maggiani

Réalisé par Sébastien Maggiani

Réalisé par Sébastien Maggiani Prix des Écoles pour LES TEMPS MODERNES

Réalisé par Studio Jams

À ces récompenses s’ajoutent trois prix indépendants du Jury du festival :

Prix des Médias pour YIÓRGOS

Réalisé par Lily Papamiltiades & Marion Grépin

Prix Canal+ pour PUSSY BOO

Réalisé par Rémi Parisse

Réalisé par Rémi Parisse

Prix du Public pour JE SUIS UNE BERCEUSE

Réalisé par Franck Marchand

Et si l’année prochaine, c’était toi qui soumettais ton travail et tentais de remporter l’un de ces prix ?

J’ai déjà hâte d’être en 2021 pour admirer ton travail et ton originalité.

En attendant, je te propose de (re)voir tous les films gagnants de cette belle édition en cliquant sur les liens que je t’ai mis à dispo.

