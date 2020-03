Ces endroits crado de ton appart que tu ne nettoies jamais

Si pour vous, « faire un grand ménage » veut dire « le seul jour de l'année où je me motive à faire les poussières », cet article risque d'allonger votre to-do list !

Je déconne pas ! Quand vous changez vos draps, vous devriez l’aspirer un bon coup pour retirer les peaux mortes et autres saletés qui s’y sont réfugiées. »

Bon, j’imagine que vous savez déjà qu’il faut laver régulièrement votre linge de lit, en plus c’est meilleur pour votre peau. Mais voici un truc auquel j’avoue ne jamais penser…

Avec des serviettes en papier ou en tissu, vous pouvez maintenant essuyer l’intérieur du micro-ondes . La vapeur et l’acidité auront fait fondre les résidus de nourriture tenaces ! »

Et le petit coup d’éponge après chaque repas ne suffit pas à tout nettoyer. Voici quelques trucs que vous oubliez probablement de frotter avec énergie :

Les serviettes de bain permettront de « frotter » le rideau, qui sera bien mieux nettoyé que si vous l’aviez lavé tout seul, et elles alourdissent la charge donc ça n’abîme pas le lave-linge. »

Les pros du ménage conseillent, déjà, de le laisser bien ouvert quand il sèche, histoire de l’aérer. Mais en plus de ça, il faut penser à le nettoyer !

Finissons avec votre douche, ou baignoire. Oui, je sais, vous prenez déjà le temps de passer un coup d’éponge sur le pommeau, et de faire les joints une fois par an…

Mais il est aussi possible que votre machine soit munie d’un filtre à particules , et que vous ne pensiez jamais à le nettoyer ! Pourtant c’est tout con :

Sachez déjà que si elle inclut un sèche-linge , elle est probablement équipée d’un filtre destiné à recueillir les peluches et autres particules de tissu. Que vous devriez régulièrement vider pour garantir un séchage optimal.

« Il faut retirer entièrement la lunette des toilettes de temps à autres, tous les 6 mois au moins, pour nettoyer le dépôt qui s’accumule autour des vis et des embouts.

Si vous êtes du genre maniaque à stresser sur l’hygiène, la propreté et les bactéries… je vous conseillerais de fuir cet article qui va allonger votre to-do list de façon exponentielle !

Ça peut être « tout lessiver du sol au plafond », « frotter ses joints de douche à la brosse à dents », « pour une fois je bouge le canapé » ou « je pense au décapage annuel du four ».

Mymy

Mymy est la rédactrice en chef de madmoiZelle et gère la rubrique masculinité (dont fait partie son podcast, The Boys Club). Elle est aussi dans la Brigade du Kif du super podcast Laisse-Moi Kiffer. Elle aime : avoir des opinions, les gens respectueux, et les spätzle.



