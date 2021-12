Netflix signe un contrat avec un immense réalisateur et assoit son statut de leader du streaming

Après David Fincher, c’est au tour d’un autre réalisateur majeur de son époque de signer un contrat avec la plateforme au sigle rouge. Alors, qui est-ce que Netflix a mis dans son panier ?

Netflix a beau avoir vu fleurir des plateformes de streaming concurrentes un peu partout, menaçant son statut de leader du marché, elle demeure le service le plus attrayant, ne serait-ce que pour les cinéastes.

Après David Fincher, c’est au tour d’un autre réalisateur majeur de signer un contrat avec la plateforme. Pour notre plus grand bonheur.

Spike Lee signe un contrat avec Netflix

D’après le site spécialisé dans le cinéma Variety, Spike Lee a signé un contrat de plusieurs années (le nombre exact n’est pas stipulé) pour réaliser et produire de nouveaux projets via sa société de production 40 Acres and a Mule Filmworks.

Le réalisateur, qui avait déjà signé pour la plateforme Da 5 Bloods qu’il avait lui-même écrit et réalisé, ainsi qu’une série adaptée de Nola Darling n’en fait qu’à sa tête et See You Yesterday, ne s’arrêtera donc pas là.

Spike Lee via Allociné

Le réalisateur, scénariste et acteur de 64 ans a précisé dans un communiqué :

« Il n’y a pas de meilleure façon pour moi et ma société 40 Acres and a Mule Filmworks de commencer la nouvelle année que de renouveler notre partenariat avec Ted, Scott et Tendo, les patrons courageux de Netflix. En plus de mes films, nous nous concentrerons ensemble sur de nouveaux auteurs d’origines diverses : les jeunes doivent être servis. »

Scott Stuber, responsable des films de Netflix, a rebondi :

« Tout au long de l’incroyable carrière de Spike, son écriture et sa mise en scène sont restées fulgurantes et lucides sur notre époque, tout en étant incroyablement divertissantes. Nous avons le privilège d’entamer ce nouveau partenariat avec Spike et nous sommes impatients de présenter au monde entier le prochain chapitre des films de l’artiste de Brooklyn. »

Spike Lee, un créateur engagé

Il est vrai que Spike Lee, en incroyable décodeur de l’Histoire, sait revisiter les différentes époques qui l’intéressent, les façonnant en œuvres violentes mais souvent teintées d’un humour impétueux dont lui seul a le secret.

Très engagé sur la question du traitement des communautés noires, surtout aux États-Unis, Spike Lee réalise des films politiques, et déteste que les réalisateurs blancs s’approprient des sujets qu’il convient d’après lui aux personnes racisées de réaliser.

C’est pourquoi il critique régulièrement les longs-métrages de Quentin Tarantino, n’hésitant jamais à lui envoyer des petits tacles en public.

Président du jury du festival de Cannes en 2021, l’artiste aux mille casquettes est une figure incontournable du cinéma d’aujourd’hui, à qui il a offert certains des films les plus puissants et anti-racistes de son époque comme BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan, Malcolm X, Get on the Bus, Chi-Raq et bien d’autres encore.

Et si l’on en croit l’accord entre Netflix et lui, Spike Lee ne devrait pas s’arrêter de créer.

Dès l’année prochaine, on aura donc droit à un long-métrage titré Gordon Hemingway and the Realm of Cthulhu, dont il n’a pas signé la réalisation ni l’écriture mais qu’il a produit lui-même.

Les autres films et séries qui sont dans les tuyaux devraient être annoncés courant 2022. What a time to be alive !

