Mon mec veut s’engager dans l’armée, et ça me dérange

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne, Ça va bientôt faire quatre ans que je suis avec mon mec. Notre relation est plutôt posée et saine. Nous sommes encore tous les deux étudiants, dans un domaine certes porteur, mais qui annonce plutôt une vie du bureau classique dans des boîtes du tertiaire que la vie d’aventure. Mon mec a eu l’occasion d’y goûter en se lançant dans une alternance, qui l’a mené au burn-out et a tout arrêté d’un coup, à quelques mois de la fin de ses études. Ça a été une période difficile et je l’ai soutenu du mieux que j’ai pu. Mais le voilà tout perdu, avec quand même la volonté de se reprendre en main et de gagner sa croûte, et pour ça, il veut… s’engager dans l’armée. Ce choix me dérange dans mes convictions, j’ai l’impression que l’armée, c’est le RN, les blagues de beauf et la vie de femme au foyer. Peut-être que je me trompe bien sûr ! Et de ce que j’en sais, les militaires sont souvent mutés. J’ai dû mal à me projeter dans une vie où je dois reconstruire une carrière à chaque fois qu’on change d’endroit et où je suis seule à m’occuper de nos potentiels marmots pendant des mois . Problème : j’aime ce grand bêta et j’ai l’impression de baser ma réflexion sur beaucoup d’idées préconçues sur l’armée… Il dit y trouver du sens, mais je ne sais pas quoi en penser. D’autant plus que lui-même ne semble parfois pas tout à fait convaincu de son choix. Je suis tiraillée entre accepter et dire basta. Merci d’avance, Chloé

Mon petit chat,

La longueur d’onde parfaite n’existe pas et si on décide de s’engager à long terme avec un gus (sérieux, pourquoi on s’inflige ça ?), il va forcément y avoir des gros désaccords qui font sacrément mal aux fesses, à un moment ou à un autre de l’histoire.

On ne peut pas y couper. Souvent, ces moments de crise renforcent le couple en nous enseignant la tolérance, la perspective et la remise en question. Parfois malheureusement, c’est juste too much et le couple meurt au lieu d’en ressortir plus fort.

Par exemple, si le projet de ton homme se concrétise, j’aimerais te garantir que tu pourras TOUT avoir : le job à l’étranger, un conjoint qui peut te suivre, une grosse carrière et une vie de famille que vous gérerez à deux au quotidien, mais malheureusement, nous savons toi et moi que l’armée française est ce qu’elle est et compte encore beaucoup sur les femmes de ces messieurs pour gérer la part domestique pendant que ces derniers ébrouent leurs derches en territoire hostile pour le bien de la patrie.

Alors que de base, si la patrie n’avait pas fait n’importe quoi au cours des derniers siècles, on n’en serait pas là. Bref, à vue de nez, une carrière militaire semble effectivement exiger des ajustements de ta part, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs si tu veux bien.

La vision de l’armée n’est pas la même pour tous

Personnellement, la bagarre, les uniformes bien propres et bien repassés, et les coupes de cheveux millimétrées, ça n’est pas mon truc non plus, ça a même tendance à m’angoisser à mort et j’ai longtemps juré les grands dieux que NON JAMAIS DE ÇA CHEZ MOI. Sauf que je vais te confier un petit secret : le daron aussi me dit parfois qu’il aurait pu s’enrôler et qu’il se sentirait prêt à défendre son pays si on le lui demandait.

Passons sur le fait que la dernière fois qu’il a fait de l’exercice, c’était en 2015 et qu’il s’est effondré après avoir nagé 10 mètres, et concentrons-nous sur le principal : si nous avons tous une vision fantasmée de l’armée, cette vision n’est pas la même pour tout le monde et certaines personnes très correctes ont pourtant une haute opinion de la chose.

Toi et moi pensons gros-bras-fachos-mascu-miso, d’autres y voient plutôt une solution clef en main à toutes leurs errances professionnelles, ou encore un accomplissement. Ce cadre, cette fraternité, cette dévotion, avoue que ça peut faire envie quand on s’est un peu paumé en chemin et qu’on veut donner du sens à sa vie.

Laisser l’idée faire son chemin

À l’heure actuelle, ton mec ne s’est encore engagé sur aucune route et rien ne dit que tu devras vraiment choisir entre te barrer et te mettre au garde-à-vous un jour (allez, jeu de mots, c’est cadeau). Avant de partir du principe que vous prenez des routes différentes, laisse-lui le temps de cheminer.

Et pourquoi pas de se rendre compte par lui-même de ce qu’est vraiment l’armée. Et ce conseil vaut aussi pour toi, puisqu’en approchant cet univers qui – je te l’accorde – est assez peu ragoûtant pour des gens comme nous, tu pourrais avoir de bonnes surprises et réaliser que… à l’image de tous les autres groupes humains, les militaires forment une masse hétérogène et que si les abrutis sont partout, les gens super aussi.

Pour clore ce paragraphe, j’irai à contre-courant de mes conseils misandres habituels qui consistent à laisser les cismecs se démerder parce que putain de chiottes on n’est pas leurs mères et je te conseillerai de prendre la situation en main si tu penses que c’est possible. Par exemple en lui offrant un coaching avec un professionnel sérieux ou l’incitant à prendre un rendez-vous chez le psychologue. Si ça peut l’aider à faire le point et trouver un but à sa vie sans avoir besoin d’aller faire le mariole avec une mitraillette (très caricaturale, pardonnez-moi…), c’est toujours ça de gagné.

Rien n’est jamais figé dans la vie

Le plus difficile, c’est de ne pas savoir ce qui va se passer. NO SHIT SHERLOCK. Et désolée, mais je ne pense pas que tu seras fixée de sitôt puisque même en admettant qu’il s’engage, de là à être sûr que ça lui plaise, il y en a pour des mois voire des années. Et puis tu ne sais jamais ce que la vie te réserve. NO SHIT SHERLOCK BIS. Peut-être que tu vas trouver un plan taf compatible avec ses envies, ou au contraire que votre histoire s’éteindra pour d’autres raisons… Moi je te parie tout ce que tu veux qu’il finira de toutes façons par vous arriver un truc que ni lui ni toi n’aviez envisagé.

En attendant, je te conseille de le soutenir et d’explorer avec lui toutes les pistes possibles parce que vous êtes en couple et que tu veux être là pour lui. Si jamais de jamais de jamais, il optait quand même pour l’armée et s’y plaisait, il existe forcément des alternatives qui peuvent te permettre de mener ta carrière et une vie de famille de front. Système de garde bien rodé, toits séparés, nomadisme, vous trouverez des moyens d’être ensemble et d’avoir des enfants (si vous en avez envie) sans que ni lui ni toi ne deviez sacrifier vos rêves.

Bon, je te laisse, je dois aider le daron à s’habiller, il s’est encore tordu la cheville en se levant du canapé.

La bisette,

Ta daronne