Mon amie d’enfance a voté Marine Le Pen, et j’ai envie de la ghoster

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne, Je suis déprimée. Déjà les élections. Tu vois ce que je veux dire. Mais en plus je viens d’apprendre que mon amie d’enfance a voté Marine Le Pen au deuxième tour. Selon elle, si Marine Le Pen était élue, les conséquences seraient telles que le système imploserait, et on aurait enfin l’occasion de rebâtir une société plus juste et plus solidaire. Mouais, en vrai je suis super en colère qu’elle ait voté activement pour elle (le vote blanc et l’abstention, c’est autre chose, ça ne me dérange pas), car avant que la société explose, elle va faire passer des mesures gravissimes et nauséabondes. Bref, je suis déçue et dégoutée par ma pote. J’ai plus envie de lui parler, j’aurais l’impression de ne pas être en accord avec mes valeurs. Je peux ghoster ou il faut que je sois plus intelligente que ça ? Lola

La réponse de la Daronne

Mon petit canari vénitien,

Quelle lose, ma parole. Comme si on ne s’était pas suffisamment fritté avec nos proches pendant le COVID, il a fallu en plus qu’on se tape la présidentielle pour perdre les derniers amis qui nous restaient. C’est vrai qu’on s’est pris une bonne mandale dans la tronche là.

Comme j’aime bien faire des métaphores, j’en ai déduit que choisir entre Micronde et Le Plen, comme les appelle ma fille, cet être si spirituel, c’était comme choisir entre la gastro et le choléra : d’un point de vue santé publique et individuelle, c’est quand même mieux de chopper la gastro, mais tu vas tout de même en chier tout du long, littéralement. Ne me remercie pas, j’aime l’élégance.

Les limites de la stratégie apocalyptique

Je vais être honnête avec toi, le plan de ta pote m’a traversé l’esprit un micro quart de seconde. Pas que je partage les idées RN, au contraire, quand les boomers veulent jouer à se faire peur en répétant trois fois le mot woke devant leur miroir, c’est moi qui apparais.

Mais tu vois, je me disais : « ça fait 20 ans qu’ils nous font chier ces cons de facho avec leur extrême droite, s’ils la veulent, qu’ils l’aient et voient comme c’est la merde et qu’on en finisse ! ». Je me disais aussi que Marine Le Pen serait tellement, tellement nulle que ça mènerait à l’effondrement du capitalisme français et qu’on en ferait un feu de joie autour duquel on danserait à poil.

Je ne sais pas toi, mais moi avec l’été qui arrive et mes problèmes de transpiration, je préfère me passer de vêtements quand je shake mon booty près d’une source de chaleur.

Bref, je me disais qu’elle serait peut-être la goutte d’eau qui allait faire déborder le vase du ras le bol et qu’on allait enfin faire la révolution. Révolution qui aboutirait à une prise de conscience écologique, l’égalité entre tous, au revenu universel, à la revalorisation de tous les salaires, à des conditions de travail décente, à la lutte active contre le sexisme, à l’accueil sans condition des réfugiés…

AH OUAIS, j’étais partie loin, je te jure. Donc je me disais, si Marine Le Plen met le feu aux poudres, que la société se casse la margoulette et qu’ensuite, on reconstruit un truc trop beau, ça vaudrait le coup non ?

Sauf que je me suis rappelé deux choses :

La première, c’est que quand une société se casse la nénette, les gens choisissent rarement l’option Kumbaya my love kumbaya, et qu’en contexte chaud du slip, on a plutôt tendance à trucider les copains qu’à leur faire des câlins.

La deuxième chose, c’est que je suis blanche, que mon mari et mes enfants aussi, qu’on est français et qu’on est athées d’origine chrétienne. Donc autant te dire qu’on peut se permettre de spéculer et d’attendre bien planqués à l’ombre que tout explose, ce qui n’est absolument pas le cas de tout le monde.

Tu as le droit d’être en colère et de prendre tes distances

Voter pour Marine Le Pen consiste tout de même à voter pour une personne qui a décidé d’invisibiliser et de discriminer OKLM toute une partie de notre population, de faire la guerre à nos sœurs voilées, de refuser l’accueil à ceux qui en ont besoin et j’en passe…

Même si voter pour elle serait en fait à voter contre elle, la voix de ta copine a quand même été glissée dans l’urne du racisme, du sexisme, de l’islamophobie, de l’homophobie et de tout un tas d’autres trucs en -phobie et en -isme (sauf féminisme, évidemment).

Prends le temps qu’il te faut pour panser tes plaies et autorise-toi à prendre des décisions en accord avec tes valeurs. Si être amie avec quelqu’un qui a voté Marine Le Pen, même si ses raisons étaient super Meta, est impossible, ne sois pas amie avec quelqu’un qui a voté Marine Le Pen.

Cela dit, je pense à titre personnel que l’on ne devrait pas se contenter d’être en colère contre ses proches qui ont voté Marine Le Pen. On devrait surtout aussi en colère contre un système et un paysage politique tellement désespérant que voter Marine Le Pen apparaît comme une solution, quelle qu’elle soit.



Puisque tu parles d’être en accord avec ses valeurs, soyons en accord jusqu’au bout, pas seulement en ghostant des proches qui ont fait un choix que nous ne cautionnons pas.

Votons aux législatives, soutenons, donnons de la voix, militons, engageons-nous, lançons-nous en politique, bâtons le pavé, bref faisons entendre notre colère et nos voix de toutes les manières possibles, de ces manières qui permettent de changer les choses à notre échelle. Et pas seulement de râler contre ces abrutis de fachos qui n’ont rien compris, bien planquées à l’ombre nous aussi.

Je te laisse, j’ai réunion de comité.

La bisette,

Ta daronne

À lire aussi : Contrairement à ce que croit 1 Française sur 2, non, Marine Le Pen n’est pas féministe