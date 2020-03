10 masques peel-off pas chers pour purifier sa peau

Depuis que je vis à Paris, je ressens vraiment le besoin par moment de nettoyer ma peau en profondeur. Et j’ai beau utiliser un gel lavant tous les soirs, parfois ça ne suffit pas.

C’est pourquoi de temps en temps, j’apprécie vraiment les effets des masques peel-off : des masques qui se « figent » sur le visage et qui se retirent en les décollant, et qui emportent au passage toutes les petites impuretés qui s’y trouvent.

Voici donc une sélection spéciale fauchée de 10 masques peel-off à petit prix !

Des masques peel-off unidose

Comme ce type de masque peut être un peu agressif pour les peaux sensibles, je te conseille de ne pas trop en abuser.

Choisir un masque unidose peut être une bonne solution pour en réaliser de temps en temps sans investir dans un tube énorme que tu auras peut-être du mal à finir !

Il te suffit ensuite de choisir tes actifs : plutôt charbon pour purifier la peau, pamplemousse pour la rendre lumineuse, ou arbre à thé pour l’effet anti-imperfections ?

Masque peel-off éclat au pamplemousse, YesTo, 5€

Masque peel-off nettoyant arbre à thé, The Body Shop, 6€

Masque protecteur nourrissant peel-off, Secrets des Fées, 4,20€

Masque pureté équilibrant peel-off, Secrets des Fées, 4,20€

Masque peel-off au charbon, Beauty Pro, 6,50€

Masque peel-ff effet nouvelle peau, Sanoflore, 7€

Des masques peel-off purifiants en tube

Si au contraire tu n’es pas très fan de l’aspect « usage unique », tu peux tout de même trouver de très bons tubes de masque peel-off pour pas trop cher.

Masque peel-off à l’argile détoxifiante, Oh K!, 9€

Masque peel-off anti-points noirs, Sephora Collection, 9,99€

Masque peel-off au charbon actif, Garnier, 5,99€

Je termine en trichant un peu avec un masque peel-off plus cher (pour une fauchée de luxe on va dire), mais que j’aime tellement qu’il fallait absolument que je le fasse rentrer dans cette sélection.

Il est ultra frais sur la peau et très doux à la fois (même quand on a la peau sensible), et le tube est relativement grand donc tu en as quand même pour ton argent.

Masque peel-off Mermaid Fire and Ice, Boscia, 35€

Est-ce que tu utilises ce genre de produits régulièrement ? Partage tes références préférées en commentaires !

