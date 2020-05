Ces masques Harry Potter cachent un secret

Maintenant que le masque s’est imposé dans nos quotidiens, je pense qu’il nous faut trouver un moyen de nous l’approprier plutôt que de « subir » son port obligatoire.

Caro, notre rédactrice mode, t’en parlait dans son article : les masques commencent à entrer dans la mode.

Et certains artistes commencent à faire de leurs masques de véritables œuvres d’art !

Un masque Harry Potter

C’est le cas de Stefanie Hook, une maman américaine de trois enfants, qui possède et gère une société de peluches et d’accessoires cousus à la main.

Car elle a littéralement enchanté son masque !

La semaine dernière, elle a posté une vidéo sur son compte TikTok dans laquelle elle porte ce qui semble être un masque noir classique.

Mais au fur et à mesure qu’elle respire à travers le tissu, le masque se transforme et finit par révéler la carte du Maraudeur d’Harry Potter !

Et ce qui aurait pu être une autre vidéo sur TikTok est rapidement devenue virale à la grande surprise de l’artiste :

« Je suis allée me coucher le soir où j’ai créé mon compte TikTok et sur lequel j’avais posté ma première vidéo. J’avais 19 vues et un abonné, ma sœur. Quand je me suis réveillée la vidéo était a plus de 400 000 vues et mon compte comptait plus de 12 000 abonnés en moins de douze heures. Ma page professionnelle sur Facebook a reçu des milliers de demandes d’ajout dès les premières 24h. »

Comment apparaît la carte du Maraudeur sur le masque Harry Potter ?

Stefanie Hook a expliqué au magazine Insider que son objectif lorsqu’elle a créé ce masque était « d’apporter un peu de magie » dans le monde réel :

« J’essaie de donner vie à mon imagination dans la création de mes produits. […] J’aime donner aux gens la possibilité de posséder des articles qui sont uniques et d’apporter de la magie dans le monde réel dans l’espoir d’inspirer davantage les autres à créer et à être créatifs. »

Pour cela, elle s’est emparée d’un colorant qui change de couleur lorsque la chaleur dépasse les 82 degrés Fahrenheit, soit environ 27,8 °C.

Ainsi, la chaleur de la respiration permet aux pigments de révéler la carte emblématique de l’univers de J.K Rowling !

Le processus inverse est un peu plus long et le masque ne redevient noir que lorsqu’il est soumis à une température significativement plus froide.

Stefanie Hook précise sur son site internet que ses masques ne sont pas de qualité médicale mais qu’ils ont été créés en suivant les instructions de couture du Centre de contrôle et de prévention des maladies américain (CDC).

Où acheter le masque carte du Maraudeur d’Harry Potter ?

La brillante sorcière créatrice du masque a révélé qu’elle comptait mettre quelques unes de ses créations en vente sur son site Internet.

La première vague de masques est déjà sold out mais un réapprovisionnement devrait être effectué à partir du 29 mai.

Cependant, étant la seule personne de son entreprise et n’ayant pas vraiment accès à la magie (toi aussi t’es choquée ?), les quantités seront « très limitées ».

Avant que tu te fasses de faux espoirs, je tiens à te rappeler que Stefanie Hook est basée dans le Colorado et que les chances sont quand même infimes pour qu’elle envoie ces superbes masques à l’étranger…

Mais bon, avec un peu de magie, tout peut arriver, n’est-ce pas ?

