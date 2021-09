Ma meilleure pote se rapproche de mon ex, et ça ne me plaît pas du tout

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

« Chère Daronne,

Il y a un peu plus d’un mois, l’homme que j’aimais m’a quittée. C’était très soudain et brutal. En plus du cœur brisé, je réalise que ma rupture a des conséquences inattendues sur une autre relation importante dans ma vie : ma meilleure amie.

J’ai rencontré cette fille il y a quelques années et nous sommes très proches. On se voyait tout le temps, on s’appelait tous les jours, on a toujours été là l’une pour l’autre dans les moments difficiles.

Mon ex-copain et elle se sont toujours bien entendus, et rapidement, nous avons formé un trio : les Trois Mousquetaires ! J’étais ravie de voir que ma meilleure amie appréciait l’homme que j’aimais. Sauf que depuis la rupture, nos rapports ont changé.

En effet, ils sont de plus en plus proches et se voient régulièrement, ce qu’elle a essayé de me cacher. Elle m’a rassurée plusieurs fois sur le fait qu’ils n’avaient qu’une relation amicale et je lui fais confiance. Mais ma tête et mon cœur travaillent à vitesse grand V et force est de constater que leur relation me heurte.

Je sens que l’on s’éloigne l’une de l’autre. Nos disputes sont plus fréquentes, elle s’est montrée assez violente verbalement envers moi, elle m’a déjà humiliée et rabaissée, parfois devant nos amis, au cours des dernières semaines. Elle ne répond plus à mes messages, ou en tout cas de manière très brève et plusieurs heures ensuite. Bien qu’elle sache à quel point cette rupture me fait souffrir, elle ne veut plus que je lui parle de mon ex, parce que je suis “en boucle sur le sujet et ça devient pénible”.

Bref, ma meilleure amie me manque et je n’ai pas envie de la perdre elle aussi. J’essaye de me dire que leur relation ne me concerne pas, mais je ne sais pas si je suis en mesure de supporter ce “flirt amical” entre eux. D’autant plus que nous sommes amenés à fréquenter les mêmes cercles et les mêmes événements sociaux assez régulièrement.



Bien à toi,

Une Madmoizelle au cœur brisé »