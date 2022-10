Ma copine est vegan et refuse que je mette de la viande dans le frigo !

La Daronne répond à toutes vos questions, en essayant de ne pas trop être à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Je viens d’emménager avec ma copine. Elle est vegan et moi non, et si je la soutiens, je trouve que ça va un peu trop loin. Elle refuse par exemple que je mette de la viande dans le réfrigérateur et que de manière générale, nous ayons de la viande à la maison. Elle est antispéciste et très écolo (et tant mieux, elle m’ouvre les yeux sur plein de trucs). J’admire son engagement et respecte ses valeurs, mais en échange, j’aimerais qu’elle accepte mon mode de vie et ne m’impose pas ses choix. Comment lui faire comprendre que si elle a le droit d’être vegan, j’ai le droit de manger ce que je veux chez moi ? Amanda

La réponse de la Daronne

Mon petit sandwich Bahn Mi au tofu,



Mon petit doigt ridé me dit que je vais recevoir de plus en plus de lettres comme la tienne dans le futur. Et entre nous, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, parce que mine de rien, d’accord vous vous engueulez, d’accord « Oh lala, on ne peut plus rien faire en 2022, avec les extrémistes-là ». Mais n’empêche que ces situations entraînent des remises en question, et à force, vous cheminez tous ensemble, vous les jeunes. Et c’est de ça dont le monde a besoin, que vous cheminiez, pour réparer le bordel qu’on vous a laissé et adopter une nouvelle façon de vivre, plus pérenne et plus en accord avec le monde qui vous entoure. Ça fait rêver non ?



J’ai conscience que ça ne se fera pas sans heurts. Les végétariens déjà en poste peuvent témoigner : leur pratique alimentaire provoque systématiquement les réflexions pseudos comiques de gens comme tonton Jean-Jacques qui pense avoir inventé la vanne du siècle en demandant, à chaque repas de famille, s’ils n’en ont pas marre de manger de l’herbe et s’ils savaient que les carottes aussi avaient des sentiments.

Qu’est-ce qu’on se marre ! D’ailleurs, je sais que c’est hors sujet, mais est-ce que tu sais pourquoi les gens en général et les boomers en particulier répètent tous les mêmes blagues au mot prêt, décennie après décennie, sans jamais chercher à innover ? Non ? Bah moi non plus, mais j’aimerais comprendre. Je n’ai rien contre le régime végétarien, au contraire, mais pour la science, j’aimerais bien entendre pour une fois une blague sur le sujet qui n’ait pas été faite mille fois. Bref. Revenons-en à nos pulls en laine de chanvre.

Le régime végan, est-il extrême ?

Je constate qu’il y a une espèce de paradoxe total entre la vision que le monde omnivore a des végans et de la réalité du truc. Pour beaucoup, le véganisme, c’est encore une espèce de marotte hippie et très extrême pratiquée par des intégristes pas rigolos. Pourtant, les experts du réchauffement climatique sont formels : l’alimentation végétale est la seule alimentation pérenne à long terme.



À l’heure actuelle, on considère donc que les gens qui bouffent de la seule manière qui puisse préserver la planète et notre espèce sont de gros relous allumés. Je comprends que les végétaliens en aient gros sur la patate. Non seulement, personne ne semble prêt à fournir un effort qu’ils savent indispensable, MAIS EN PLUS, on se fout de leur gueule à longueur de journée. Bonjour l’angoisse.



Le réchauffement climatique, c’est une vérité. Le fait qu’il faille se tourner alimentation végétale pour en limiter les effets aussi. Je sais que c’est difficile, pour plein de raisons que je ne juge pas du tout puisque moi-même, je ne suis pas vegan. Mais je me permets de rappeler que ce ne sont pas les végétaliens qui ont décidé de l’état du monde. Ce n’est pas non plus leur faute si on se sent tous un peu coupables à leur contact et qu’on leur en veut un peu pour ça.



Alors, pour la viande dans le frigo, je vais te poser la question autrement. Est-ce que toi, tu accepterais d’avoir de la viande humaine au frigo ? Ou encore un aliment nocif responsable de la mort de nombreux individus et du déclin de tout un pan de notre planète ? Si la réponse est oui, je ne peux plus rien pour toi et peut-être que ce n’est pas pour ton problème actuel que tu aurais dû me contacter.

Si la réponse est non, tu comprends pourquoi, selon le point de vue de ta meuf du moins, tu ne peux pas mettre de viande dans le réfrigérateur commun. Il ne s’agit pas d’un caprice de sa part, l’idée lui est juste tout bonnement intolérable, et si tu te mettais à sa place, tu comprendrais pourquoi.

Comment gérer ce problème de frigidaire ?

Meilleur titre de paragraphe, tu ne trouves pas ? À part ça, le meilleur moyen pour résoudre ce problème de frigidaire, c’est de ne pas mettre de viande dans ledit frigidaire. De rien, allez salut !



Blague à part, je comprends ton envie de continuer à consommer de la viande, et de ce que je lis ta copine ne t’en empêche pas. Du coup, m’est d’avis que tu auras plein d’occasions d’en manger en dehors de chez toi ou quand elle ne sera pas là.



Prends cette règle de vie commune pour ce qu’elle est : une bonne occasion de limiter ton impact écologique sur ton environnement et de découvrir de nouvelles façons de cuisiner. Je connais le goût de la barbaque, et c’est vrai que ça peut être très bon, mais tu sais ce qui est très bon et aussi très simple à cuisiner ? Des milliers et des milliers d’autres plats végétariens ou végétaliens !

Instagram et Pinterest regorgent d’idées faciles à réaliser. Les auteurs de livres de recettes sont nombreux à avoir pris le tournant végé pour proposer des plats à tomber par terre. Se passer de viande au quotidien, c’est un simple pli à prendre et les alternatives délicieuses sont légion.



Cela étant dit, si tu ne parviens pas à passer au-dessus de ce problème et que l’idée même de posséder un réfrigérateur dépourvu de viande te plonge dans des abîmes de perplexité, le problème va peut-être au-delà d’un simple désaccord gustatif. Avez-vous l’une comme l’autre envie de partager vos vies respectives avec une personne qui ne partage à ce point pas vos valeurs ? À vous de voir.



Je te laisse, je dois aller aider le Daron à faire des lasagnes végétariennes, il a encore mis des pissenlits et des orties dans la sauce.



La bisette,



Ta daronne

Crédit photo image de une : Syda Productions