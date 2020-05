Le challenge de Louise Pétrouchka : créer 1 son par semaine pendant 1 an

Si toi aussi t’es ravie dès que Louise Pétrouchka met une nouvelle vidéo en ligne tape dans tes mains !

L’ancienne chargée des podcasts de madmoiZelle devenue DJ la plus célèbre de France (presque) est de retour sur YouTube avec un défi de taille auquel personne ne s’attendait. Même pas elle.

Louise Pétrouchka se met à la création musicale

Au chômage technique depuis l’arrivée en France d’un certain pélo nommé Coronavirus (un sacré nom de merde), Loulou ne se laisse pas abattre pour autant, et elle le prouve en se lançant un challenge : créer un son par semaine pendant un an.

Oui, on est sur une personne ambitieuse.

Créer de la musique, c’est un truc auquel Louise souhaitait toucher depuis un certain moment, sans jamais trouver la motivation pour s’y mettre. La procrastination, le syndrome de l’imposteur, toussatoussa.

Là, plus d’excuse, car Loulou Pétroutrou s’est entourée de 2 arbitres impartiaux qui seront prêts à lui botter le fion si elle se défile en cours de route : Karim, aka la personne qui lui a appris les bases d’Ableton, et Camille, oui oui, l’ancienne rédac sexo de madmoiZelle.

Le challenge musical de Louise Pétrouchka sur Soundcloud

Pour te résumer son challenge, Louise devra donc mettre en ligne sur Soundcloud un morceau d’une durée minimum de 2 minutes chaque mercredi, et ce pendant 1 an.

Les remix sont bien sûr autorisés, et elle pourra faire une pause pendant sa mission 5 fois dans toute l’année, si elle prévient ses arbitres à l’avance. Un peu comme des congés finalement, mais sans les sous qui vont avec.

Mais comme pour tout bon challenge qui se respecte, Loulou a bien entendu prévu un gage : envoyer un nude à Camille à chaque fois qu’elle faillira à son défi.

Elle te tiendra informée de son avancée chaque mois dans un vlog sur sa chaîne YouTube (abonne-toi) !

Parviendra-t-elle à tenir le coup jusqu’au bout ? Ou laissera-t-elle la procrastination l’emporter ? Pour le savoir, rendez-vous chaque mercredi sur Soundcloud (suis-la ici) et sur son compte Instagram (par ici).

Je sais pas toi, mais moi je suis sûre que d’ici l’année prochaine, tout le monde l’appellera Pétrouchkalvin Harris !

Si tu crois en elle autant que moi, envoie-lui du love et du courage !

