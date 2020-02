Louise Pétrouchka est de retour pour son propre Street Style !

Rejoins-nous bébé Let It Glow, c’est la nouvelle chaîne mode-beauté de madmoiZelle ! C’est 100% de plaisir et 0% d’injonctions, alors : Abonne-toi à Let It Glow ! Let It Glow, c’est la nouvelle chaîne mode-beauté de madmoiZelle ! C’est 100% de plaisir et 0% d’injonctions, alors : Ta vie va changer, c’est prouvé par la science.

Pour ton plus grand bonheur, Loulou is back pour une vidéo, et pas des moindres !

Le Street Style de Louise Petrouchka, enfin

Je me doute bien que toutes ces années tu te demandais : « mais quand est-ce qu’on va enfin voir le Street Style de Loulou ? »

Eh bien voilà, ce jour est arrivé.

C’est parti pour 30 minutes d’énergie communicative ! Oui, 30 minutes. Toi-même tu sais que quand elle commence, elle s’arrête plus.

Tout ce dont Louise parle dans ce Street Style

