Queen Camille quitte madmoiZelle… mais pas ton cœur !

Ça passe vite, le temps…

En février 2018, je débarquais à Paris de mon Ardèche natale pour commencer une nouvelle vie chez madmoiZelle.

J’étais loin de m’attendre à ce que la suite me réserverait !

Il me semble que c’était hier, et il y a des siècles en même temps. Deux ans ont passé, et j’ai décidé de quitter cette rédaction qui m’a fait grandir au-delà de mes espérances.

MAIS CE N’EST QU’UN AUREFOIR MES SŒURS !!!

Queen Camille quitte madmoiZelle

Il y a deux ans, j’avais des rêves de comédie, l’envie de faire des vidéos sur YouTube, des longs cheveux et une frange. Remember :

Depuis, j’ai plus de 113 000 chats en or massif qui me suivent sur YouTube. C’est fou…

madmoiZelle avait déjà changé ma vie de jeune femme à l’époque où j’étais lectrice comme toi, et elle l’a bouleversée une deuxième fois avec cette expérience extraordinaire !

J’ai écrit presque 900 articles sur le site, surtout dans les rubriques Sexo et Feel Good.

Je me suis gaussée plus d’une fois dans Laisse-Moi Kiffer, j’ai tourné une cinquante d’épisodes de Coucou le Q avec la super gynéco Laura Berlingo, et presque autant de vidéos sur la chaîne grâce au soutien sans faille de Doro.

MERCI du fond du cœur de m’avoir suivie dans toutes ces aventures, et MERCI à l’équipe de madmoiZellequi est composée de personnes incroyables et que j’aime d’amour, et ce pour toujours.

Et merci à Picard, BeBloom, Espace Plaisir et Fempo de m’avoir permis de recouvrir l’équipe de cadeaux pour ma dernière semaine !

Continue à suivre Queen Camille !

Je quitte peut-être la rédaction de madmoiZelle, mais pas l’Internet, ni la Vie, et certainement pas ton cœur, je l’espère.

Ma chaîne YouTube existera toujours et je compte t’abreuver de vidéos encore longtemps ! Laisse-moi un peu de temps pour me remettre de mes émotions et je reviens avec du lourd d’ici la fin du mois de février.

ACTIVE CETTE PTN DE CLOCHE pour ne pas rater ça !!!

Entre Tchoins, l’émission sérieuse (non) que j’anime avec Kalindi et Alix va continuer aussi, je te donne donc rendez-vous dès le 11 février à 21h en direct sur Twitch.

Cette année, je compte aussi me concentrer à fond sur ma passion (et mon rêve d’enfant) pour la comédie.

J’ai commencé à faire du stand-up en mars dernier grâce au One Mad Show et cette aventure-là ne fait que commencer. Je compte bosser d’arrache-pied pour que tu puisses venir voir mon spectacle très bientôt !

Suis-moi sur Instagram pour ne rien rater de mes aventures.

Encore merci pour ces deux ans qui ont changé ma vie ♥

