Viens au prochain One mad Show avec Queen Camille, Charlie et Emma Oscar !

Tu es dans quel mood aujourd’hui ?

T’as envie de bouffer le monde ? Besoin de te détendre ? T’es d’humeur curieuse ? T’as envie de te changer les idées ? De prendre un moment rien que pour toi ? De partager un truc fort avec une personne que t’aimes ?

Ça tombe bien, le One mad Show t’offre tout ça en même temps. All inclusive !

Stand up et musique live au One mad Show

Dans une ambiance entre le bar et le théâtre, tu retrouveras les meufs les plus hilarantes du stand up parisien, ainsi que quelques chanteuses et musiciennes.

La talentueuse Marine Baousson sera la cheffe d’orchestre de la soirée et proposera à quelques artistes proches de mad de venir te faire rire et t’émouvoir au tarif ultra compétitif de 5€ !

Le One mad Show est le plateau le plus féminin du stand up game parisien mais nous y recevons aussi des mecs !

Les artistes du One mad Show le jeudi 12 décembre

Que du beau, que du bon, que du rigolo et du kif. Cette fois, nous accueillons sur scène :

Queen Camille

Charlie

Emma Oscar

Solène Rossignol

Aude Vie de Jouy (qui fait du burlesque !)

À la fin, nous t’invitons toujours à prévoir de la monnaie pour le « chapeau » qui permet aux artistes de s’acheter quelques paquets de Schoko-Bons – et accessoirement de payer leur loyer.

Alors, tu viens ?

Ces artistes étaient au One mad Show

Bérengère Krief, Verino, NACH, Blanche Gardin, Irma, Marion Séclin, Queen Camille, Shirley Souagnon, Fabien Olicard, Yacine Belhousse, Marina Rollman, Sophie-Marie Larrouy, Lolla Wesh, Ben Mazué, Kyan Khojandi, Nadia Roz, Alex Ramires, Max Bird, Klaire fait grrr, Emma Oscar, Lola Dubini, Perrine Mégret, Paul Taylor, Luciole, Emilie Gassin, Baptiste Lecaplain, Pierre Croce, Bun Hay Mean, Swann Périssé, Tania Dutel…