Longtemps boudé par les beautystas, l’orange s’impose sur vos ongles pour les beaux jours

Souvent détrôné par le corail, l’orange franc commence à imposer son style pour devenir une vraie tendance.

Même si le orange fait partie des couleurs constamment présentes sur les étales des magasins ou dans les nail bars, on lui préfère très souvent une teinte moins clivante comme le corail. Heureusement, les modes changent et ça nous permet de twister un peu nos vieilles habitudes. Avec les premières chaleurs qui commencent à arriver, les nuances d’agrumes comme le jaune citron, le vert lime ou le rose pamplemousse s’imposent. Évidemment, l’orange est de la partie, plus vif que jamais, il fait écho à une boisson italienne à la couleur très attractive que l’on connait toutes : le Spritz.

La tendance « Spritz nails » : une nuance adaptable à toutes les carnations

Lumineuse, punchy et adaptable à toutes les carnations, la nuance Spritz est faite pour sublimer notre teint estival. Mais saviez-vous qu’elle fait partie des plus difficiles à appliquer ? Étant donné ses nuances acidulées, elle a tendance à venir s’infiltrer au coin des ongles et à marquer les cuticules. Pour éviter ça, vous pouvez, si vous le voulez, repousser ces dernières avec un bâton à cuticules après les avoir légèrement massées avec une crème émolliente.

N’hésitez pas à prendre quelques minutes pour donner à vos ongles la forme que vous préférez puis appliquez le vernis en commençant vers le milieu puis sur les côtés afin d’obtenir un résultat homogène. Et si vous bavez un petit peu (ce qui nous arrive à toutes), armez-vous d’un petit pinceau plat, imbibez-le de dissolvant et parcourez les bords de vos ongles pour leur donner un résultat impeccable.

Et pour que vous puissiez vous visualiser un maximum, on vous laisse avec quelques inspirations Spritz nails…

Nos inspirations

https://www.instagram.com/p/CdaNA54tMaH/

Shoppez votre vernis Orange

Découvrez le vernis Coquette de Kure Bazaar à 16€

Découvrez le vernis Mirage de Dior à 29,90€

Découvrez le vernis Tangerine Tease d’Essie à 9,90€

Crédits de l’image de une : @kapczynska_patrycja, @popo_klass_, @_.gio_nails._.