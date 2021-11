L’eshop officiel Emily in Paris existe, si vous aimez les bérets et les mix de motifs douteux

Suivie par plus de 58 millions de téléspectateurs, la saison 1 d’Emily in Paris a donné des envies de fringues à plein de gens avides de clichés. Voilà que pour son retour le 22 décembre, elle aura son propre eshop !

Que celles qui rêvent de se saper comme Emily in Paris se réjouissent. Alors que la saison 2 débarque sur Netflix le 22 décembre 2021, la production vient d’annoncer le lancement d’un eshop pour s’habiller dans le même esprit que l’héroïne et ses acolytes, mais aussi choper des pièces vraiment portées dans la série.

Emily in Paris lance son propre eshop pour vendre ce qu’on voit dans la série

Cet eshop est le fruit d’une collaboration entre Netflix et la société de médias ViacomCBS, dont le chargé des collabs Jose Castro s’est notamment réjouit dans un communiqué :

« Au fur et à mesure qu’elles gagnaient en popularité, plusieurs marques et labels ont manifesté leur intérêt pour un partenariat permettant aux fans de ramener un peu de ce luxe chez eux. »

C’est donc une énième preuve du succès des séries pour vendre des vêtements. Hier, c’était Sex And The City qui contribuait au triomphe du Fendi Baguette comme it-bag dès 1998. Ou encore Gossip Girl qui repopularisait l’allure BCBG serre-tête et ballerine.

Aujourd’hui Emily in Paris donne envie à plein de gens de porter le béret, selon l’image d’Epinal des Parisiennes (alors qu’en vrai, seules les touristes en portent — ou presque — mais ça reste mignon).

La première saison de cette série pleine de clichés « oui oui baguette, omelette au fromage » a attiré plus de 58 millions de téléspectateurs. Vu les convoitises qu’elle a suscité autour des vêtements et d’accessoires, d’autres marques exploitent déjà ce filon lucratif. À l’instar de Lancôme qui sort une palette de maquillage.

Les séries savent qu’elles font vendre de la mode, et celle-ci le lui rend bien

Puisque la série a déjà prouvé son fort pouvoir de commercialité, le futur eshop d’Emily in Paris comptera aussi bien des marques petit prix que des maisons plus luxueuses aperçues ou non dans la série, comme les vestes en tweed Chanel, les solaires Zeus + Dione ou encore les chapeaux Maison Michel.

Les looks d’Emily in Paris font vendre beaucoup de vêtements. © Netflix.

C’est un phénomène rare mais grandissant du côté de la mode et des producteurs ou diffuseurs eux-mêmes que de miser sur les séries pour vendre. Récemment, la maison de luxe Balmain, dirigée par Olivier Rousteing, a même créé sa propre websérie en guise de publicité qui ne dit pas son nom mais donne envie d’épaulettes bien senties. Même TF1 vient de s’associer à Vinted pour y vendre les fringues aperçues le jour même dans ces feuillettons Ici tout commence et Demain nous appartient.. Décidément, la mention « Vu à la TV » continue de s’actualiser et de cartonner.

L’eshop d’Emily in Paris sortira en même temps que la saison 2, le 22 décembre 2021.

Crédit photo de Une : Emily in Paris © Netflix