Les nouvelles accusations contre Chris Noth compromettent And Just Like That saison 2

Après les accusations de viol portées à Chris Noth, connu sous le nom de M. Big dans Sex and the city, la suite de la série And Just Like That pourrait bien s’arrêter là.

Alors qu’il était attendu avec impatience, la sortie du premier épisode de And Just Like That, série faisant suite à l’iconique Sex And The City, avait été ternie par les agissements présumés de celui qui joue Monsieur Big.

De nouvelles accusations à l’égard de Chris Noth

Le Hollywood Reporter rapportait en effet que celui-ci était accusé de viol par deux femmes, dont les témoignages sont restés anonymes. C’est même toute la promotion et le bruit médiatique autour du retour de la série qui aurait ravivé leurs souffrances.

Après un démenti de la part de l’acteur où il affirmait que, «Non, c’est non, et c’est une ligne que je ne franchirai jamais », d’autres femmes avaient pris la parole pour dénoncer ses comportements.

C’est le cas de la chanteuse Lisa Gentile, qui l’accuse de l’avoir agressée sexuellement, d’une femme ayant choisi de témoigner anonymement, mais aussi de Zoe Lister-Jones avec qui il a partagé l’écran dans Law and order et qui l’a décrit à l’occasion d’un puissant post Instagram comme un « prédateur sexuel ».

« […] Je lui ai dit que c’était parce que je ne pouvais pas séparer l’acteur de l’homme, et l’homme est un prédateur sexuel. Dans ma vingtaine, j’ai travaillé dans un club New Yorkais possédé par Chris Noth, et le peu de fois où il est passé, il a eu des comportements sexuellement inappropriés avec une de mes collègues. Cette même année, j’ai joué dans un épisode de Law and order […]. Il était ivre sur le tournage, et buvait entre les prises. Pendant une prise, il s’est approché tout près de moi, a senti ma nuque et m’a dit « tu sens bon ». […] Mon expérience est petite comparée aux récits d’agressions qui ont courageusement été partagés. […] Chris Noth a profité du fantasme que les femmes pensaient que Monsieur Big représentait [dans Sex And The City, ndlr] Fuck Monsieur Big. »

And Just Like That : une fin prématurée ?

Alors que ses victimes, vers qui se tournent toutes nos pensées, gèrent très probablement les suites médiatiques de leurs déclarations, d’autres bruits se font entendre. Ou du moins des silences, du côté de la production de la série au succès déjà fracassant de And Just Like That.

Une source très bien placée aurait en effet révélé au média américain US Weekly que le sequel, dont on pensait une saison 2 assurée, pourrait bien ne pas avoir de suite. Et ce, notamment en lien avec les accusations portées à l’acteur.

« Il y avait des conversations autour d’une autre saison, mais après ces derniers jours [ceux des accusations à l’égard de Chris Noth, ndlr], toutes ces conversations ont cessé » explique la source.

Une conséquence pour l’instant incertaine, mais dont nous vous tiendrons informées des suites.

À lire aussi : Gênant ou attendrissant ? On a maté And Just Like That… pour voir si Sex and the City est soluble dans notre époque

Crédit photo : Copyright HBO Max / Allociné