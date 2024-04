Deux nouvelles femmes se sont signalées auprès de la justice concernant des agressions sexuelles probablement subies par Dino Scala, le « violeur de la Sambre ».

L’affaire du « violeur de la Sambre » n’est pas terminée. Alors qu’il a déjà été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour 54 viols et agressions sexuelles commis sur plus de trente ans, Dino Scala est visé par de nouvelles accusations.

Des faits qui remontent à 1987

Deux nouveaux signalements ont été notifiés par la justice, a annoncé le parquet de Valenciennes a l’Agence France Presse ce vendredi 12 avril. Des signalements qui pourraient mener à l’ouverture d’une nouvelle information judiciaire.

Les faits reprochés remontent à 1987, dans la commune d’Aulnoye-Aymeries, dans le Nord. L’une des deux femmes a indiqué à la police judiciaire avoir été victime d’une agression sexuelle, en faisant « un éventuel rapprochement avec Dino Scala » après la diffusion d’un reportage dans « Sept à huit » sur TF1, mais aussi de la série Sambre sur France 2.

Le second signalement a été « rapporté très récemment par un avocat » : la femme affirme avoir été « agressée par un homme au début de l’année 1987 » raconte avoir été surprise vers 7 heures « par un homme, qui l’avait contrainte, mais ne serait pas passé à l’acte, dès lors qu’elle avait pu prendre la fuite », a rapporté la procureure.

Des récits qui ressemblent fortement à ceux de dizaines d’autres victimes, agressées sexuelles ou violées par Dino Scala entre 1988 et 2008, autour de la rivière de la Sambre, en France et en Belgique.

Dino Scala a été condamné en juillet 2022 à 20 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers. Il était poursuivi pour 56 faits, en a reconnu 40, et a été condamné pour 54. Il est également toujours visé par une information judiciaire ouverte en mars par le parquet de Valenciennes, pour une autre série de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles perpétrés entre 1988 et 2009.

