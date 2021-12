L’acteur Chris Noth, alias M. Big, est accusé de viol par deux femmes

Chris Noth, l’acteur qui joue Monsieur Big dans Sex and the City et tout récemment And Just Like That…, est accusé de viol par deux femmes.

« Encore un », oui. Le Hollywood Reporter vient de publier ce 16 décembre un article révélant que deux femmes, âgées de 40 et 31 ans, accusent l’acteur Chris Noth — alias Monsieur Big dans Sex and the City et And Just Like That… — d’agression sexuelle.

Selon les deux femmes, qui ont témoignés anonymement pour le magazine sous les pseudonymes Zoé et Lily, les faits se seraient déroulés en 2004 à Los Angeles pour l’une, et en 2015 à New York pour l’autre. « Lily » a contacté le Hollywood Reporter en août dernier, « Zoé » en octobre.

Le magazine explique que l’apparition du nouveau programme And Just Like That… dans lequel Chris Noth reprend son rôle de Monsieur Big aurait ravivé des souffrances pour les deux femmes.

Les faits dont Chris Noth est accusé

Zoé a expliqué qu’elle ne voulait pas que ça se sache et qu’elle avait « enterré » l’affaire pendant très longtemps, mais s’est décidé à rendre ses accusations publiques.

Pour Zoé, les faits se seraient passés lorsqu’elle avait 22 ans ; l’acteur en avait 49, et était déjà très connu. Il aurait invité la jeune femme à venir dans la piscine privé d’un immeuble de West Hollywood, où elle se serait rendue avec une amie. Elle décrit au Hollywood Reporter que durant cette soirée, l’acteur aurait tenté de l’embrasser ; face à son refus d’aller plus loin qu’un baiser, il aurait ensuite violé la jeune femme et aurait ri lorsqu’elle lui aurait demandé d’« au moins » utiliser un préservatif.

« Son amie, devenue pédopsychiatre à Boston, nous confie que Zoé était tout à fait différente en revenant de l’appartement de Noth. “Elle a été dans la salle de bains directement. Elle en est sortie toute paumée, un peu distante. D’habitude, c’est une personne très sociable, douce, amicale. C’était un changement très bizarre.” […] “Dans la voiture, j’ai insisté, je lui ai dit : il faut que tu me dises ce qu’il s’est passé, ça ne va pas là. Je ne sais plus ce qu’elle a répondu mais je l’ai emmenée à l’hôpital.” »

Là, Zoé aurait déclaré avoir été agressée aux médecins et à la police, mais sans nommer Chris Noth — ce que le Hollywood Reporter n’a pas pu vérifier, faute d’archives disponibles. Selon elle, c’est la peur d’être licenciée et de ne pas être crue qui l’a muselée.

Quant à Lily, elle avait 25 ans au moment des faits qu’elle rapporte, et était serveuse dans une boîte de nuit. L’homme en avait 60. Il lui aurait proposé un date, qu’elle a accepté ; elle raconte avoir bu du vin en sa compagnie, puis s’être rendue chez lui lorsqu’il l’y a invitée. C’est là qu’il l’aurait violée, la forçant à pratiquer une fellation puis une pénétration vaginale.

Juste après, la jeune femme aurait appelé, « bouleversée », l’une de ses amies, laquelle lui aurait conseillé en vain de contacter la police.

La réponse de Chris Noth

Chris Noth a fait parvenir au Hollywood Reporter une déclaration sur ces accusations :

« Les accusations à mon encontre faites par ces individus que j’ai invités il y a des années, même des siècles, sont totalement fausses. Ces histoires auraient pu dater d’il y a 30 ans ou 30 jours, non veut dire non et c’est une ligne que je n’ai pas franchies. Ces relations étaient consenties. C’est difficile de ne pas questionner le moment où ces histoires sortent. Je ne suis pas certain de comprendre pourquoi ça ressort maintenant, mais je sais une chose : je n’ai pas agressé ces femmes. »

Les témoignages des victimes présumées mais aussi de leurs proches compilés par le Hollywood Reporter correspondent à des phénomènes de plus en plus étudiés : la sidération en cas d’agression, la différence d’influence entre un homme puissant et une femme plus jeune, moins connue… Autant de signaux à ne pas ignorer, bien qu’aucune plainte n’ait pour le moment été déposée.

Crédit photo : chaîne youtube Access