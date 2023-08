Deux ans après les accusations d’agressions sexuelles, Chris Noth prend la parole pour la première fois

La star de « Sex and the City » est accusé par trois femmes de harcèlement et agressions sexuelles. Deux ans après les allégations, il est sorti du silence… pour nier les faits, évidemment.

Le 16 décembre 2021, alors que le monde retrouvait Chris Noth dans la peau de Mr Big dans And Just Like That, suite de Sex and the City, le Hollywood Reporter révélait que deux femmes affirmaient avoir été agressées sexuellement par l’acteur.

L’acteur niant les faits, la réalisatrice Zoé Lister-Jones s’était elle aussi manifestée deux jours plus tard, dans les colonnes du Daily Beast, le qualifiant de « prédateur sexuel« . Depuis, l’acteur était resté muet quant à ces accusations.

Selon l’acteur, ces « relations » étaient consenties

Mais ce lundi 7 août, il est sorti du silence, accordant une longue interview à USA Today, repérée par ELLE. Il dément toutes les accusations, et plaide plutôt pour l’adultère : « J’ai trompé ma femme, et ça l’a dévastée, et ce n’est pas beau à voir, a-t-il d’abord déclaré. Mais, ce n’est pas un crime », assurant que ces relations extra-conjugales étaient consenties.

Il a ensuite poursuivi : « Vous vous donnez les mêmes excuses que beaucoup d’hommes : c’est juste un petit pas de côté, et c’est amusant », dit-il. « Tu ne fais de mal à personne. Personne ne le saura, et le sexe est juste agréable. Et soudain, beaucoup d’autres personnes veulent avoir des relations sexuelles avec toi. Et tu te dis : ‘Eh bien, je ne vais pas pouvoir avoir à nouveau cette chance.’».

Des accusations « absurdes » selon l’acteur

Si aucune des victimes présumées n’a pour l’instant porté plainte, des poursuites civiles restent possibles. Pour Chris Noth, « il n’y a rien que je puisse dire pour changer l’avis de qui que ce soit après une telle vague », dit-il.

Avant de poursuivre : « J’ai l’air d’être sur la défensive, mais ce n’est pas le cas. Il n’y a pas de tribunal. Il n’y a pas de procès. Il n’y a aucune raison que je monte à la barre des témoins et raconte mon histoire, ou que j’appelle des témoins. Et il y a même des absurdités qui sont complètement ridicules, qui n’ont absolument aucune base factuelle. Et je n’aime pas en parler, car dès que je le fais, le Daily Mail ou quelqu’un d’autre prend une partie de l’histoire et la mettra en avant, et je ne veux pas que mes enfants voient ça. »

Il estime alors que ces accusations sont « scandaleuses« , et que « ce n’est tout simplement pas une histoire vraie« . Il dit espérer pouvoir revenir au cinéma. Car suite aux accusations, l’agence qui le représentait l’avait licenciée, et il a été supprimé du film The Equalizer. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis, ses partenaires dans And Just Like That, avaient d’ailleurs réagi dans un communiqué, et affiché leur soutien envers les victimes présumées.

