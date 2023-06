Elle Fanning révèle avoir perdu un rôle car elle était « inbaisable »

Dans une interview accordée au « Hollywood Reporter », l’actrice de 25 ans est longuement revenue sur la sexualisation qu’elle a subie durant sa carrière.

Avoir grandi en étant enfant star n’est pas de tout repos pour les jeunes filles, qui, au fil des années, en grandissant, révèlent et se rendent compte de l’hypersexualisation qu’elles ont pu subir à Hollywood. Ce qui est le cas de l’actrice Elle Fanning, qui s’est longuement confiée à ce sujet dans les colonnes du Hollywood Reporter.

Dans une discussion avec l’actrice Jenna Ortega, Elle Fanning a révélé qu’alors à l’apogée de sa carrière, un réalisateur lui a refusé un rôle car elle était « inbaisable« . « J’avais 16 ans, et j’ai entendu une personne dire ‘oh, elle n’a pas le rôle car elle est imbaisable’ ».

« Toutes ces réflexions auraient eu d’énormes dommages sur moi«

Pire encore : le long-métrage devait être une comédie autour d’un road trip entre un père et sa fille. L’actrice affirme que ses agents ne l’ont pas notifié tout de suite. « Ils ne voulaient pas me dire une telle chose. Ils ont mis en place un système de filtrage dans ce qu’ils me rapportaient, sinon, toutes ces réflexions auraient eu d’énormes dommages sur moi. » Cependant, le film en question n’a peut-être jamais vu le jour, rapporte l’actrice. Et ce n’est pas plus mal.

Tout comme Elle Fanning, nombreuses sont les actrices à avoir débuté leur carrière enfant, à désormais, une fois adulte, dénoncer l’hypersexualisation qu’elles ont subi. À l’image de Natalie Portman, qui, en mai dernier, a déclaré que le film Léon de Luc Besson, qui la propulsée au rang de star, était « vraiment gênant », en raison de la mise en scène d’une relation entre un homme adulte et une enfant. Ou encore Mara Wilson, toujours en mai dernier, qui dans une interview, est longuement revenue sur son hypersexualisation de la part de la presse, alors qu’elle n’avait que 6 ans.

