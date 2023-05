Mara Wilson, star de « Matilda », dénonce l’hypersexualisation qu’elle a subi enfant

Dans une interview accordé à « The Guardian », la star de « Madame Doubtfire » et « Matilda » s’est longuement confiée sur son passé d’enfant-star.

« Je ne pense pas que vous puissiez être une enfant star sans qu’il y ait une sorte de dommage durable. » Mara Wilson n’avait que 6 ans quand elle est devenue une star planétaire, en 1993, lorsqu’elle est apparue à l’affiche de Madame Doubtfire, aux côtés de Robin Williams, puis dans Matilda, trois ans plus tard, à l’âge de 9 ans.

Aujourd’hui âgée de 35 ans, l’ancienne actrice s’est confiée dans un article publié dans de The Guardian publié le 15 mai, à propos de l’hypersexualisation qu’elle a subi enfant. Notamment sur le rôle de journalistes. « Les gens ne réalisent pas à quel point parler constamment à la presse quand on est enfant pèse sur vous », dit-elle. Quand elle avait 7 ans, des journalistes lui demandaient si elle savait ce qu’était le french kissing, ou quel acteur elle trouvait « le plus sexy ».

Des photomontages pornographiques

Si ses parents pensaient qu’elle serait en sécurité si elle ne travaillait que sur des films pour enfants, l’ancienne actrice se sentait « quand même sexualisée ». Pas forcément par le monde du cinéma, mais par le monde tout court. « Des gens m’ont envoyé des lettres inappropriées et publié des choses sur moi en ligne, dit-elle, avant de continuer, j’ai fait l’erreur de chercher sur Google moi-même quand j’avais 12 ans et j’ai vu des choses que je ne pouvais pas ignorer. » Comme sa photo, qui était sur des sites pornographiques, avec sa tête superposée au corps d’autres filles.

Ce n’est pas la première fois que Mara Wilson dénonce l’hypersexualisation qu’elle a subi durant sa carrière. Déjà en 2021, elle rapportait dans une lettre ouverte publiée dans le New York Times : « Les gens me demandaient : ‘Avez-vous un petit ami ?’ dans des interviews alor que je n’avais que 6 ans (…) Les journalistes m’ont demandé qui je pensais être l’acteur le plus sexy, ou me posaient des questions à propos de l’arrestation de Hugh Grant pour avoir sollicité une prostituée. »

Après avoir pris sa retraite d’actrice à l’âge de 13 ans, Mara Wilson est devenue autrice et journaliste. En 2016, elle a publié ses mémoires Where Am I Now ? True Stories of Girlhood and Accidental Fame. Depuis, elle fait du doublage pour les séries BoJack Horseman, ou encore Big Hero 6 : The Series.

