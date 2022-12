Les meilleurs films de Noël à regarder pour les fêtes de fin d’année

C’est les vacances, votre nouveau job commence ici : regarder des films à temps plein sous un plaid. Voici une sélection de films pour les fans d’horreur, de love et, finalement, pour tous ceux qui souhaitent vivre la magie de Noël devant un bon film !

On en parle pas assez mais l’une des qualités de Noel est de savoir créer des points communs entre les films romantiques, les films d’horreur ou encore les films pour la famille. Le mois de décembre sait titiller l’imaginaire des scénaristes, qu’ils soient du genre adeptes des histoires dégoulinantes de bons sentiments, de contes fantastiques ou encore d’hémoglobines.

Voici notre sélection des films de Noël pour vous aider à vous retrouver parmi toutes ces propositions de fiction rouges et enneigées !

Les films de Noël romantiques

Noël tombe à pic

Lindsay Lohan est de retour dans un téléfilm Noël de toute beauté, absolument nul et génial à la fois, et disponible sur Netflix.

Elle incarne une capricieuse héritière d’un groupe hôtelier, récemment fiancée. Devenue amnésique après un accident de ski, elle est recueillie par un modeste et charmant propriétaire de chalet (Chord Overstreet) et sa fille précoce, quelques jours avant Noël. »

Love Actually

Comment ne pas citer le classique des classiques, le film qu’on a vu plus de fois qu’on a entendu All I Want For Christmas is you de Mariah Carey ?

Dans ce film absolument culte, iconique et hilarant, on suit une poignée de personnages différents dont les chemins se croisent pendant les fêtes de fin d’année.

Les films de Noël qui font peur

Black Christmas

Si vous avez sans doute aimé les Scream, les Halloween et autre Freddy, les griffes de la nuit, vous ignorez peut-être que le tout premier film d’horreur à poser les codes du slasher est en réalité Black Christmas, une fiction dont on parle trop peu et qui pourtant marque un vrai tournant dans le cinéma d’angoisse.

Et je vous le donne dans le mille, ce premier slasher se passe… pendant les fêtes de Noël !

L’intrigue se déroule dans une résidence étudiante de filles, où quelques-unes des pensionnaires ne partent pas rejoindre leurs familles respectives pour les fêtes et restent sur place. Lors d’une soirée, de sordides appels téléphoniques anonymes troublent leur quiétude (ça vous dit quelque chose ?).

Les pensionnaires qui semblent au départ s’en amuser, ne se doutent pas une seconde que les appels sont passés de l’intérieur de la maison…

The Children

Qu’est-ce qu’on aime ça, les enfants maléfiques. Et on n’est pas les seules ! L’horreur est un genre cinématographique qui en raffole — il n’y a qu’à voir tous les Sinister et autres Esther dont il regorge.

Dans la catégorie films d’horreur de Noël, on apprécie donc particulièrement The Children, un film de Tom Shankland qui nous propulse bien évidemment en plein pendant les fêtes.

Deux familles se réunissent dans une maison à la campagne pour célébrer la fin d’année. Un havre de repos pour les parents, un parfait terrain de jeu pour les enfants, qui s’éclatent dans la neige.

Très vite pourtant, ce moment privilégié prend une tournure qu’aucun des adultes n’aurait pu envisager : leurs propres enfants, sous l’effet d’un mal mystérieux, se retournent contre eux avec une cruauté et une ingéniosité implacables.

Un maléfice dont les deux familles vont devoir se défaire rapidement s’ils ne veulent pas y laisser trop de plumes…

Les films de Noël drôles

Les chroniques de Noël 1 & 2

Encore un film Netflix ! Dans Les chroniques de Noël, une petite fille convainc son grand frère de piéger le Père Noël et de le prendre sur le fait la nuit du 24 décembre.

Mais les choses prennent une ampleur inattendue qui va les mener à vivre la meilleure nuit de leur vie. Contrairement à ce qu’on peux imaginer en lisant ces lignes, c’est assez original et vraiment drôle !

Esprit de famille

Comme chaque année, chez les Stone, famille fantasque et bohème, les fêtes de Noël sont l’occasion de se réunir sous le même toit. Everett, le fils préféré, a décidé cette fois de venir accompagné de sa nouvelle petite amie, Meredith, carriériste new-yorkaise pur sucre. Le reste de la tribu fait tout de suite corps contre l’intruse.

Mais si le premier contact est franchement désastreux, amour et hasard vont se mêler pour brouiller les cartes et faire de ces fêtes un moment inoubliable.

Réunion de famille oblige, ça tourne mal. C’est HILARANT et rien que pour ça, on le conseille vivement.

Les films de Noël à voir en famille

Le Pôle Express

Dans le merveilleux Le Pôle Express, un jeune garçon commence à ne plus croire au Père Noël… Jusqu’à ce que, la nuit précédent le 25 décembre, il ne finisse à bord d’un train mystérieux en direction le pôle Nord en compagnie de pleins d’autres enfants émerveillés.

Heureusement que l’histoire et l’univers du film sont assez magiques pour faire oublier une 3D ayant tellement mal vieilli que le Pôle Express aurait presque mérité sa place dans la catégorie films de Noël qui font peur…

Noëlle

Noëlle est la fille du Père Noël. Quand son grand frère hérite du titre et du chapeau, il se montre totalement inefficace et très peu doué pour le job, puis décide sur un coup de tête de se barrer en retraite de yoga. À quelques jours de Noël…

Noëlle va alors essayer de le faire revenir à la maison et l’aider à devenir un bon Père Noël.

Le film est dispo sur Disney + !

Gremlins

Billy hérite d’un mogwai, un animal absolument adorable mais complètement improbable.

L’ancien propriétaire de la créature a prévenu le garçon de ne surtout pas l’exposer à la lumière ni au contact de l’eau, et de ne JAMAIS au grand jamais le nourrir après minuit.

Évidement, notre jeune prépubère ne va rien écouter, sinon il n’y aurait pas de film.

Attention, si les Gremlins sont adorables, ils ne sont peut-être pas à mettre entre les mains des plus jeunes car ils ont tendance à devenir très flippants quand ils s’énervent !

Crédit de l’image à la Une : © Disney