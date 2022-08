Les face framing highlights reviennent et vous allez pouvoir les adopter quelle que soit votre couleur de cheveux 

Avec le retour des années 1990/2000 sur le devant de la scène beauté, la coloration Rogue, encadrant le visage d’une coloration différente du reste des cheveux, revient. Avec un petit twist : elle s’adapte à toutes les teintes…

Bleu, vert, orange, rouge, violet, blond, brun, roux… Les couleurs de cheveux peuvent varier en fonction des envies et de la saisonnalité. Et si vous êtes une adepte invétérée de la tendance Rogue (aussi appelée ringlighting), il se pourrait que vous vous sentiez un tout petit peu frustrée en constatant que ces highlights n’étaient pas forcément adaptés à toutes les colorations de cheveux (on pense notamment aux pastel). Heureusement, ça n’est plus une fatalité puisque de plus en plus de coiffeurs pratiquent dorénavant l’highlighting sur du rose, du vert, du orange… Bref, sur toutes les colorations possibles.

L’avantage ? Puisque la technique est exactement la même, elle permet de venir encadrer le contour du visage et d’apporter un petit coup de fouet à chaque type de couleur. Le tout, sans aucune contrainte de nuance. Vous avez les cheveux roses et souhaitez des highlights bleus ? C’est possible !

De quoi s’adonner à toutes les combinaisons en fonction de vos inspirations. Évidemment, si vous optez pour un Rogue d’une couleur différente (plus foncé par exemple), l’effet lumineux sera moins visible, mais le côté méché sera quand même flatteur.

Une tendance variable en fonction de vos envies

Si la tendance Rogue revient plus forte que jamais en s’adaptant à toutes les colorations, elle s’étend de quelques centimètres de plus que sa prédécesseure aux mèches fines. Aujourd’hui, le Rogue est donc visible, assumé, et peut très bien prendre la moitié de votre chevelure si vous le souhaitez, ou seulement vos mèches de devant si vous préférez miser sur la discrétion. Bref, elle laisse libre cours à vos envies les plus audacieuses ou les plus mesurées. Maintenant, c’est à vous de choisir !

Nos inspirations

Vous voulez voir quelques exemples de face framing highlighter ? Scrollez !

Crédits de l’image de une : @bescene.