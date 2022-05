Les enfants végétariens sont en bonne santé, selon une nouvelle étude

Une nouvelle étude prouverait que les enfants végétariens auraient la même croissance que les enfants consommateurs de viande.

Allez hop, double ration de brocolis pour tout le monde. Dans une nouvelle étude, tout récemment publiée dans la revue scientifique Pediatrics, des chercheurs canadiens de l’hôpital St Michel de Toronto au Canada se sont intéressés à la santé et la croissance des enfants végétariens.

Enfants végétariens : une nouvelle étude encourageante

Pour réaliser cette étude, les chercheurs se sont basés sur un groupe de 9000 gamins participants à TARGet Kids! — une organisation canadienne qui s’intéresse à la santé et au développement des enfants — âgés de 6 mois à 8 ans. Sur ces 9000 enfants, près de 250 étaient végétariens. Les chercheurs, sur cette base, ont comparé plusieurs éléments : l’indice de masse corporelle (IMC), la taille, le taux de fer, la vitamine D et le taux de cholestérol.

Les résultats de l’étude sont frappants : la croissance et la santé des enfants végétariens sont les mêmes que ceux des non végétariens. Seul un point est souligné par l’étude : le régime végétarien était associé à une probabilité plus élevée d’insuffisance pondérale.

Néanmoins, comme le précise les chercheurs, des investigations plus poussées sur d’autres variables, comme l’activité physique, le mode de vie et de consommation des enfants ainsi que leur consommation d’aliments transformés devraient être faite dans une prochaine étude, puisque ces facteurs pourraient jouer un rôle dans les résultats.

Le docteur Jonathon Maguire, auteur principal de l’étude et pédiatre au St. Michael’s Hospital de Unity Health Toronto, précise dans la conclusion de l’étude :

Les régimes alimentaires à base de plantes sont reconnus comme un mode d’alimentation sain en raison d’une consommation accrue de fruits, de légumes, de fibres, de grains entiers et d’une réduction des graisses saturées. Les régimes végétariens semblent convenir à la plupart des enfants.

La revue Pediatrics précise également que les enfants participants à l’étude n’étaient pas non plus végétaliens, puisqu’ils consommaient des œufs et des produits laitiers.

Les enfants qui ne consomment pas de viande vont bien

À moindre mesure, les résultats de cette étude sont une bonne occasion de remettre une pièce dans la machine à débat opposant les politiciens, quant à l’introduction systématique d’un repas végétarien par semaine dans les cantines en France.

Une bonne nouvelle pour contrer ceux qui s’insurgent, comme Julien Denormandie, en disant que la viande est obligatoire pour bien grandir. Cet argument, clamé par de nombreux lobbyistes également, pourrait donc être désuet et obsolète.

Arrêtons de mettre de l’idéologie dans l’assiette de nos enfants !



Donnons-leur simplement ce dont ils ont besoin pour bien grandir. La viande en fait partie.



J’ai saisi le Préfet du Rhône. https://t.co/Kiw0v5ZaNC — Julien Denormandie (@J_Denormandie) February 21, 2021

Ce qu’il faut retenir, comme les résultats de cette nouvelle étude le prouvent, c’est qu’il est possible de ne pas manger de viande et d’être en bonne santé, tant que la qualité nutritionnelle des aliments consommés sont de qualité et qu’un suivi médical est effectué. Un fait qui concerne tout autant les adultes, que les enfants.

À lire aussi : Cette polémique autour des repas sans viande a comme un goût de stratégie politique

Crédit photo image de une : Jill Wellington / Pexels