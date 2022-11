Les deux derniers films avec Gaspard Ulliel sortiront en salles le mercredi 16

Ce mercredi 16 novembre sortiront en salles les deux derniers films de Gaspard Ulliel.

La disparition de Gaspard Ulliel a bouleversé le cinéma français. La mort de l’acteur a mis un terme brutal à une carrière pleine de promesses. Ce mercredi 16 novembre, les deux derniers films dans lesquels Gaspard Ulliel a joué sortiront en salles.

Une belle carrière écourtée

Le 19 janvier, Gaspard Ulliel est décédé au CHU de Grenoble des suites d’un accident de ski. Âgé de 37 ans à peine, l’acteur était entré en collision avec un autre skieur, subissant un grave traumatisme crânien.

Sa filmographie, malheureusement écourtée, est truffée de superbes performances comme celle dans Saint Laurent de Bertrand Bonello ou encore dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Il avait gagné le César du meilleur acteur pour cette dernière en 2017. Plus récemment, on l’avait vu dans le très beau Sibyl de Justine Triet, aux côtés de Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos.

© Mandarin Cinéma

Deux films, et un projet avorté

Ses deux derniers projets sortiront en salles le 16 novembre. Tourné entre avril et juin 2021, Plus que jamais est un drame de la réalisatrice allemande Emily Atef. Il raconte l’histoire d’un couple confronté à la maladie et faisant face à des décisions existentielles. Cela ne fait pas de doute : la séance promet d’être lourde en émotions.

Coma, dont le tournage s’est terminé en décembre 2021 est l’ultime film de Gaspard Ulliel. Il marque ses retrouvailles avec le réalisateur Bertrand Bonello. L’acteur n’apparaît pas à l’écran mais prête sa voix, si reconnaissable, à l’un des personnages de ce film profondément étrange, renvoyant aux angoisses du confinement.

Si Coma et Plus que jamais ont trouvé leur chemin jusqu’aux salles obscures, ce n’est pas le cas de La Bête. Ce film de science-fiction dont Gaspard Ulliel devait être la tête d’affiche aux côtés de Léa Seydoux était également réalisé par Bertrand Bonello. L’acteur britannique George MacKay a été choisi pour remplacer l’acteur regretté dans ce long-métrage dont le tournage a commencé en juillet 2022.

© Jour2fete

Crédit de l’image à la Une : © Jour2fete