Les 5 romans écrits par des femmes qui enchantent déjà la rentrée littéraire 2022

Parce qu’on parle suffisamment — et partout — du nouveau roman de Frédéric Beigbeder, il est l’heure de faire place aux livres écrits par des femmes qui éclairent cette rentrée 2022.

Si tout le monde est globalement d’accord pour dire que 2021, en dépit de nos grandes espérances, est à jeter à la poubelle, on peut au moins lui reconnaitre qu’elle a eu ceci de bénéfique qu’elle nous a aidées, en nous offrant BEAUCOUP de temps à la maison, à reprendre la lecture.

Romans fiévreux, essais féministes, BD sur le cinéma : on a eu l’embarras du choix pour remettre le pied à l’étrier de l’imaginaire.

Et parce que 2022 ne s’annonce pas bien plus clémente que l’année précédente, autant faire un stock de bouquins pour nos grandes heures de solitude.

Voilà les cinq livres signés par des femmes qui font les beaux jours de cette rentrée littéraire, et qu’on vous conseille de placer sur votre table de chevet.

Regardez-nous danser, de Leïla Slimani

Qui mieux pour entamer cette sélection que Leïla Slimani, papesse de la littérature moderne, qui ose s’emparer de sujets délaisser par ses comparses comme la nymphomanie ou l’infanticide ?

Autrice de près d’une quinzaine de livres parmi lesquels majoritairement des romans mais aussi des essais, Leïla Slimani a enchanté notre hiver dernier avec Le Pays des autres, l’histoire de Mathilde, une jeune femme française qui migre au Maroc après avoir épousé un Marocain, ancien combattant dans l’armée française.

Sur cette terre qu’elle ne connait pas, elle doit élever ses enfants tandis que son mari la délaisse, voire la méprise, comme les autres hommes du pays d’ailleurs.

Ni plus vraiment française, ni franchement marocaine, Mathilde vivote dans un pays qui n’est pas le sien, en pensant à un pays qui n’est plus le sien.

En 2022, Leïla Slimani poursuit l’histoire de cette jeune femme en proie à de grandes détresses dans le tome 2 de sa trilogie intitulé Regardez-nous danser, qui paraitra le 3 février prochain.

Désormais, l’intrigue se situe en 1968, alors que les terres d’Amine ont prospéré et ont fait de lui un nouveau petit bourgeois, qui a envie de dépenser et de faire la fête tandis que sa femme insiste pour faire construire une piscine.

Après tout, elle l’a bien mérité vu toutes ces années de dur labeur.

Ce second volet viendra sans doute enrichir cette grande épopée familiale et sociale, dont on avait eu du mal à accepter la fin l’année passée.

Précommandez Regardez-nous danser pour 21€

Les méduses n’ont pas d’oreilles, d’Adèle Rosenfeld

Après Leïla Slimani, passons à une jeune autrice qui signe pour cette rentrée littéraire son premier roman.

Il s’agit d’Adèle Rosenfeld dont le livre Les méduses n’ont pas d’oreilles, aux éditions Grasset, est d’ores et déjà disponible en librairies.

La jeune écrivaine est touchée par la surdité, tout comme son héroïne principale — Louise.

Louise, en effet, a perdu l’audition de son oreille gauche mais une solution s’offre peut-être à elle : porter un implant, ce qui lui permettrait bien sûr de mieux entendre mais aussi de perdre sa (très) faible audition naturelle, qui en dépit de son apathie lui permet de vivre dans un monde à elle, où elle enfile les sons à la manière de perles pour reconstituer des conversations.

Louise va devoir prendre sa décision : l’implant qui la relierait au monde réel ou son monde imaginaire, alors qu’elle vit ses premiers émois amoureux et commence un nouveau job.

Un livre entre onirisme et réalité qu’il nous tarde de dévorer.

Achetez Les méduses n’ont pas d’oreille pour 19€

Partout le feu, d’Hélène Laurain

Si Hélène Laurain est d’abord et avant tout traductrice, elle n’en fait pas moins une entrée fracassante dans le monde de la littérature cette année avec Partout le feu, son premier roman.

Cette passionnée de langues et de sciences-politiques née à Metz raconte dans Partout le feu l’histoire de Laetitia, qui est née 37 minutes avant l’explosion de Tchernobyl et vit en Lorraine où l’État a enfoui tous les déchets radioactifs de France.

Avec ses amis, elle décide de mener une action rebelle contre la catastrophe sanitaire et climatique orchestrée par l’État.

Partout le feu repose d’ores et déjà sur notre table de nuit, et on attend qu’une chose : engloutir en vitesse les dix dernières pages de notre lecture en cours pour le commencer.

Achetez Partout le feu pour 16€

L’Île aux arbres disparus, de Elif Shakaf

Écrivaine française d’origine turque, Elif Shakaf a déjà publié près d’une trentaine de romans, qu’elle écrit aussi bien en turc qu’en français ou encore en anglais.

Très prolixe, cette autrice de 50 ans publie un nouveau roman cette année, titré L’île aux arbres disparus, qui raconte l’histoire d’Ada, une lycéenne qui pousse un cri lors d’un cours d’histoire dans son établissement de Londres, mais aussi de Defne, une jeune femme à Chypre dans les années 70, en pleine guerre civile chypriote, et de sa rencontre avec le grec Kostas Kazantzaki.

Plusieurs histoires qui dressent le portrait de personnages devant chacun essuyer leurs drames, embrasser leurs rêves et s’aimer comme ils le peuvent.

Un roman tentaculaire d’ores et déjà disponible en librairies.

Achetez L’île aux arbres disparus pour 22€

L’autre découverte de l’Amérique, de Kathleen Alcott

Enseignante à l’Université Columbia et au Bennington College, Kathleen Alcott signe avec L’autre découverte de l’Amérique son quatrième roman.

Cette romancière, écrivaine et essayiste californienne de 34 ans s’était déjà fait remarquer en 2012 grâce à The Dangers of Proximal Alphabets et revient cette année avec un roman qu’on dit déjà immense, explorant la frontière entre l’intime et l’épique, et qui raconte l’histoire d’un homme et d’une femme que tout oppose, en 1969, sur fond de guerre du Vietnam.

Lui est un héros de l’Amérique triomphante dans la course spatiale, qui a mis un pied sur la lune devant le monde entier ; elle est militante radicale du mouvement contre la guerre du Vietnam.

Une union de laquelle est née un enfant, Wright, qui à cause des agissements pacifistes de sa mère, se retrouve fugitif.

Un livre dont on a parcouru les premières lignes et dont on peut déjà vous assurer qu’elles sont vibrantes.

Achetez L’autre découverte de l’Amérique pour la somme de 24,50€

Vous avez désormais 5 merveilleux romans à commander ou acheter en librairies, pour enchanter vos soirées d’hiver covidé !

