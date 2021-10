Après une étude commandée par le géant du jouet, dont les résultats montrent l’ampleur des stéréotypes de genre dans le rapport aux jeux, LEGO s’est engagée à « retirer tous les biais genrés » de ses produits.

71% des garçons — et leurs parents — auraient peur qu’on se moque d’eux s’ils s’amusaient avec des jouets « pour les filles » ; les parents encourageraient encore cinq fois plus leurs filles à danser ou à se déguiser que leurs garçons…

C’est après avoir reçu ces résultats d’une étude, commandée par LEGO et menée par le Geena Davis Institute on Gender in Media auprès de 7000 personnes à travers le monde que la marque a pris l’engagement de « retirer tous les biais genrés de ses produits ».

Sur le site de LEGO, les jouets ne sont désormais plus classés « pour fille », ou « pour garçon », mais plutôt par « points d’intérêts ».

Lutter contre les stéréotypes de genre à travers les jouets

Dans les colonnes du Guardian, une représentante de LEGO l’affirme : la marque est traditionnellement plus accessible aux garçons. Et c’est ici que se joue l’un des points capitaux soulignés par l’étude : si les récentes prises de conscience ont pu mener à encourager les petites filles à jouer à des jeux perçus comme masculins (les jeux de construction, les voitures, les objets liés à l’espace…), l’inverse est encore loin d’être vrai.

Les petits garçons, en étant exclus de certains jeux (notamment liés au soin de l’autre, comme les poupées, par exemple), manquent des occasions de développer certaines capacités.

Afin de promouvoir une inclusivité plus grande, LEGO veut donc encourager les enfants en tous genres à jouer avec ce qu’ils veulent, sans étiquettes.

Capture d’écran du site de LEGO

Des produits sans étiquettes, mais avec des catégories

C’est de manière assez littérale que la marque a mis en place les premières mesures d’application de ces engagements.

Sur le site de LEGO, les jouets ne sont désormais plus classés « pour fille », ou « pour garçon », mais plutôt par « points d’intérêts ». Musique, véhicules, princesses ou ninjas défilent sur les catégories du site.

Mais en l’état, l’étude sur laquelle se base la marque le prouve bien, ce n’est pas parce qu’on retire la mention « pour fille » d’une dînette qu’elle sera moins pensée comme féminine par les enfants — et par leurs parents… Pour pouvoir être efficace, cette mesure ne peut qu’être accompagnée de bien d’autres !

Ainsi, la marque travaille aussi sur des campagnes de sensibilisation : aujourd’hui — en cette journée internationale des filles — se lance l’appel à projets « Construire avec L », porté par Clarisse Abgenenou, qui permettra aux jeunes filles de soumettre une idée pour améliorer le monde de demain avec des LEGO entre novembre et décembre.

Le monde change, une brique après l’autre !

