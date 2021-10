Le très généreux geste d’Ariana Grande pour la Journée mondiale de la santé mentale

Le dimanche 10 octobre, c’était la Journée mondiale de la santé mentale. En cette occasion, Ariana Grande a fait un grand geste pour aider ses fans !

Ariana Grande, l’une des pop-stars les plus connues dans le monde, en plus d’avoir une voix incroyable et une coupe de cheveux toujours parfaite, est une femme très généreuse.

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre, la pop-star a offert cinq millions de dollars en thérapie gratuite à ses fans qui n’auraient pas forcément les moyens de se payer ce suivi.

Crédit : page Instagram @arianagrande

Ces derniers pourront accéder ces heures à travers BetterHelp, une plate-forme qui permet de suivre des séances de thérapie, le tout en ligne. Elle a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram et a écrit :

« Je reconnais qu’il existe des obstacles réels lorsqu’il s’agit d’accéder à des ressources en matières de santé mentale, et bien que ce ne soit qu’un petit geste (et qu’un problème systémique bien plus large demeure), j’ai voulu refaire cela avec @betterhelp dans l’espoir d’apporter un accès à quelques personnes de plus et peut-être d’inspirer quelques-uns d’entre vous à essayer quelque chose de nouveau et à donner la priorité à votre guérison. »

La pop-star avait déjà collaboré avec BetterHelp en juin dernier, et avait donné un million de dollars pour aider ses fans à accéder à des séances de thérapie.

Ariana Grande n’a pas peur de parler santé mentale

La chanteuse s’est déjà livrée dans le passé sur la place importante de la thérapie dans sa propre vie. Elle avait tweeté en 2018, un an après les attentas qui avaient eu lieu à un de ses concerts à la Manchester Arena :

« En toute honnêteté, la thérapie m’a sauvé la vie plus d’une fois. Si vous avez peur de demander de l’aide, il ne faut pas. Vous n’avez pas à souffrir pour toujours et vous pouvez travailler sur vos traumas. J’ai beaucoup de travail à faire, mais avoir conscience que c’est possible est déjà un bon début. »

Ariana Grande, en faisant preuve de générosité et en se livrant sur sa propre expérience, exprime un message plein d’amour et de bienveillance. Un beau geste qui donne le sourire.

