Brave Together et Madmoizelle se rejoignent ce lundi 11 octobre dès 20h sur Twitch lors d’un live spécial good vibes ! Le but ? Déstigmatiser l’anxiété et la dépression avec Kao, BillieChou, InèsAlmrz et Shakaam.

Enfin ! Après des semaines de préparation, laissez-moi vous présenter le live que j’ai beaucoup trop hâte d’animer.

Maybelline New York — via son programme né à New York, Brave Together — et Madmoizelle ont décidé de s’unir sur Twitch pour aborder un sujet des plus importants : l’anxiété et la dépression, notamment chez les jeunes.

1 personne sur 5 dans le monde présente des troubles psychiques*

Brave Together forme de nombreuses personnes à l’international autour de ces thématiques ô combien essentielles. Maybelline New York International a pour objectif d’investir 10 millions de dollars sur 5 ans dans la recherche et dans des organisations œuvrant pour la santé mentale, partout dans le monde.

En France, 1 jeune sur 3 souffre d’un trouble de santé mentale. Maybelline New York a donc pris l’initiative de s’associer à l’UNAFAM — Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques — dans le but de déployer ce programme à un niveau national, pour une durée de 5 ans.

On a tous un rôle à jouer pour prendre soin de ceux qui nous entourent, alors rejoignez le mouvement Brave Together pour former ensemble la première chaîne d’entraide contre l’anxiété et la dépression chez les jeunes en vous formant juste ici : 10 min pour apprendre à repérer les signes, choisir les mots et trouver de l’aide.

Un live good vibes animé par des piliers de Twitch et des professionnels de la santé

L’émission, autant instructive que fun, sera animée par trois streameuses de talent (je ne me compte pas dans les trois, mais je serai là) et deux professionnels prêts à répondre à toutes les questions.

Premièrement, nous avons l’honneur d’accueillir Kaosmvd ! Streameuse légendaire sur World of Warcraft, Kao est une icône du lol sur Twitch. Membre active de Game of Rôles Madmoizelle, elle sait raconter des histoires et les vivre à fond.

À cette énergie débordante se joint Billiechou ! Habituée de Twitch, Billie est une incontournable de la plateforme depuis cinq ans. Ayant participé à la Zlan, une compétition d’esport en réseau local organisée par ZeratoR sur plusieurs jeux (multi-gaming), elle est une des étoiles montantes du milieu. Streameuse multi-facettes, vous pourrez la retrouver sur de la co-op au multi, de l’indé au triple A, du rétro à la dernière sortie gaming.

Enfin, comment pourrais-je ne pas inviter la génialissime InèsAlmrz ? Animatrice et host, Inès représente toutes les grandes gueules au grand cœur. Auto-entrepreneuse et productrice tech, elle a su se faire une place dans un milieu très masculin avec sa force tranquille, son caractère bien trempé et son humour ravageur.

Pour appuyer la belle initiative Brave Together, nous avons également l’honneur d’accueillir Sophie Dacbert et Laurent Lecardeur !

Laurent est psychologue expert en santé mentale des jeunes, et Sophie directrice de la formation à l’UNAFAM. Grâce à leurs expériences, professionnalisme et expertises, venez découvrir le mouvement et apprendre à repérer les signes, choisir les bons mots, trouver de l’aide pour toutes et tous.

Pendant ce live, préparez-vous pour le quiz décalé sur la santé mentale (aussi instructif que positif), un blind test spécial musiques good vibes, des témoignages et chroniques des streameuses, et enfin, vos questions, celles des viewers et lectrices.

Quand ? Lundi 11 octobre, le lendemain de la journée mondiale de la santé mentale , de 20h à 22h.

Lundi 11 octobre, le lendemain de la journée mondiale de la santé mentale, de 20h à 22h.

Shakaam Avec : InèsAlmrz, Billiechou, Kaosmvd, Sophie et Laurent Lecardeur.

Pour regarder le live… Rejoignez-nous le lundi 11 octobre de 20h à 22h sur la chaîne Twitch de Madmoizelle !

