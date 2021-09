Game of Rôles Madmoizelle revient ce mercredi à 20h et c’est à ne surtout pas manquer

Sortez vos armes et vos pop-corn, l’incroyable Fibre Tigre et toute l’équipe de Game of Rôles Madmoizelle reviennent en live dès mercredi 20h, avec une nouvelle recrue exclusive : Kao !

Ça y est, le grand retour tant attendu de l’aventure imaginée et animée par Fibre Tigre, Game of Rôles Madmoizelle, c’est dès mercredi 8 septembre — et on est ensemble pour dix épisodes mensuels de septembre à juin 2022 !

Permettez-moi de vous faire une petite piqûre de rappel. Game of Rôles, qu’est ce que c’est ? Eh bien ça n’a rien à voir avec Game of Thrones, sauf pour l’aspect médiéval-fantastique : GOR (pour les intimes) est un actual play, donc les joueuses et le maître du jeu (Fibre Tigre) font une partie de jeu de rôle en direct sur notre chaîne Twitch, avec vous !

Le détail primordial : en regardant l’émission, vous avez une influence immédiate sur le déroulement de l’intrigue puisque des sondages envoyés au tchat vous permettront de choisir le sort de nos joueuses. Encore plus important : chaque personne qui s’abonne (sub) à la chaîne devient un PNJ (personnage non-joueur) dans l’histoire ! Et c’est pas fini : ces mêmes subs sont automatiquement inscrits pour gagner des cadeaux présentés au début de chaque épisode !

Que demander de plus ? Moi, je sais.

Comme si l’évènement n’était pas déjà assez incroyable comme ça, une nouvelle recrue fait son apparition dans l’équipe Game of Rôles. Elle est puissante, elle est drôle, elle a une chevelure d’or et d’argent à en faire tomber toutes les Targaryen, elle est l’étoile montante de Twitch… Vous voyez de qui je parle ? Bien sûr, c’est Kaosvmd — déjà croisée dans l’aventure Game of Rôles !

Kao rejoint donc Aïda, Mymy et Clémence, les aventurières préférées de Fibre Tigre (c’est officiel) ; elle prend la suite d’Alix Martineau alias Isabeau de Crécerelles, qui a vogué vers d’autres aventures dans la vraie vie comme dans Game of Rôles. Vont-elles prendre les bonnes décisions pour arriver à leurs fins ?

Ces péripéties, qui promettent de gros moments de rires et de folie, seront comme d’habitude disponibles en podcast Madmoizelle après la diffusion live Twitch.

Comme si vous n’aviez pas déjà noté dans votre agenda la date de lancement, laissez-moi terminer cette annonce par vous informer que costumes, maquillages et cosplays aussi légendaires qu’épiques seront réalisés par la makeup artist iconic Ouiche Laurene, artiste officielle de Game of Rôles. Côté production, Gozulting, régie de choc, sera à nos côtés pour vous offrir une qualité inédite !

Et rassurez-vous si vous n’avez pas suivi la première saison (disponible en replay Twitch et podcast) : un beau résumé vous plongera direct dans le bain. Plus d’excuses, pas vrai ?