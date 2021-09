Le sèche-cheveux Dyson iconique, le Supersonic™, est en promo flash !

C’est la rentrée ! Et pour adoucir ce moment qui s’accompagne du retour de la pluie et des températures pas toujours au top, Dyson a décidé de nous offrir un petit kif en faisant chuter le prix de la version précédente de son sèche-cheveux iconique, le Supersonic™.

Le sèche-cheveux Supersonic™ de Dyson est l’un des meilleurs du marché. Avec son moteur puissant, son séchage rapide sans chaleur extrême et son design exceptionnel, il fait envie à bon nombre d’entre nous.

Et si, comme nous, vous n’avez pas encore craqué (car il faut dire que son prix est loin d’être semblable aux autres produits proposés sur le marché), dans ce cas, Dyson vous offre l’occasion de vous faire plaisir en cette rentrée. Le deal ? Vous proposer le sèche-cheveux Dyson Supersonic™ en version Argent/Cuivre ou Fuchsia/ Nickel à 349€ au lieu de 399€ jusqu’au 26 septembre prochain.

Pour vous permettre de vivre l’expérience à fond, la marque a même pensé à inclure à cette offre un kit de coiffage (d’une valeur initiale de 50€) pour la version Fuchsia/Nickel. Ce dernier contient un peigne démêlant (qui glisse facilement dans les cheveux mouillés ou secs) ainsi qu’une jolie brosse ronde de 35 mm. Ces deux accessoires vous permettront de réaliser un brushing d’exception ou de belles waves bien souples ultra facilement et sans avoir à y passer des heures.

Sa version Argent/Cuivre contient, quant à elle, un coffret cuivré et une pochette de transport d’une valeur initiale de 105€ (oui oui). Le tout, pour 349€ également. Une dinguerie.

Un sèche-cheveux Dyson au résultat premium

Si le sèche-cheveux Supersonic™ de Dyson fait tant parler de lui, c’est que les résultats qu’il offre en valent clairement la chandelle.

Avec un moteur numérique qui tourne jusqu’à 110.000 tours par minute et 13 litres d’air propulsés par seconde ainsi qu’une technologie d’amplification du flux d’air, il permet un séchage rapide des cheveux sans les abîmer. Quant à son système de contrôle de la chaleur, il mesure la température du flux d’air 40 fois par seconde !

On peut le dire, c’est un véritable bijou de technologie au service du cheveu.

Une utilisation dédiée à tous les types de cheveux

Puisqu’il dispose de quatre niveaux différents de température, de trois réglages de vitesses précis, le sèche-cheveux Supersonic™ de Dyson est adapté à tous les types capillaires.

Livré avec quatre embouts (un diffuseur pour sécher les boucles, un concentrateur pour un brushing nickel, un embout pour un séchage doux — dédié au cuir chevelu sensible et aux cheveux fins — et un autre pour sécher et coiffer en même temps), il est versatile. Bref, c’est un très bon investissement personnel ou familial qui ne vous fera pas défaut

Alors, vous allez craquer ? Parce que nous on l’a déjà mis dans notre panier…

Sèche-cheveux Dyson Supersonic™ Fuchsia/Nickel édition spéciale avec ses accessoires, Dyson, 349€

Sèche-cheveux Dyson Supersonic™ Argent/Cuivre, Dyson, 349€

