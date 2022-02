Le saviez-vous ? Le premier régime à la mode était à base de picole et de barbaque

Oubliez les régimes crudivores et le véganisme : le premier régime à avoir conquis le monde consistait à se remplir la panse de pinard en s’enfilant des côtes d’agneau.

Les régimes, on nous pompe l’air avec depuis qu’on est gamines.

À l’approche de l’été, après les fêtes de Noël ou carrément toute l’année (parce que pourquoi pas vivre sous la contrainte constante ?), les magazines féminins nous ont martelé qu’être mince équivalait à être bien dans sa peau.

Ainsi, on a eu droit à la naissance de toutes sortes de régimes farfelus voire dangereux, du régime Dukan au régime du petit pot pour bébé en passant par le régime 100% jus.

Mais connaissez-vous le premier régime à avoir fait fureur dans le monde ?

Le régime banting : le premier régime à la mode

Oubliez tout ce que vous connaissez des régimes modernes, le premier à avoir fait sensation de manière mondiale ravirait sans doute Fabien Roussel, puisqu’il est en partie composé de bonne grosse viandasse.

Le concept ? Supprimer les pâtes, les pommes de terre, le pain et globalement les glucides (comme dans la plupart des régimes) et y aller de bon cœur sur la viande, le fromage et le pinard.

Autant dire un régime qui séduira n’importe quel bon vivant adepte de la bonne chair et des planches apéro.

Ce régime a été introduit par le croquemort britannique William Banting au milieu du XIXè siècle, qui en avait globalement plein les bottes des régimes prescrits par les médecins locaux et avait décidé d’établir le sien, qu’il a plus tard fait publier sous la forme d’un pamphlet de 25 pages titré The Letter on Corpulence.

Succès inattendu, la lettre s’est vendue à plus de 50 000 exemplaires et a donc été réimprimée plusieurs fois, jusqu’à carrément lancer la mode du régime à base de viande et de vin, d’après le média Melmagazine.

Mais alors, si le concept du régime Banting est plutôt clair, en quoi consiste t-il sur une journée exactement ?

Les conseils minceur du régime Banting

En une journée, il est préconisé d’ingurgiter :

Au petit déjeuner : quelques morceaux de viande de type bœuf, mouton, rognons ou du bacon, avec tous les légumes que l’on souhaite à part les pommes de terre, un thé et un toast.

Au déjeuner : 5 ou 6 morceaux de n’importe quel poisson, à part le saumon, de n’importe quelle viande à part le porc, de n’importe quel gibier, de n’importe quelle volaille, avec des légumes à volonté (à l’exception, toujours, des pommes de terre) et des fruits.

Au diner : 3 ou 4 morceaux de viande avec quelques verres de vin.

En guise d’encas nocturne : quelques verres de vin ou de gin.

Si l’on retrouve quelques similitudes avec des régimes plus récents, comme l’absence de glucides et la mise en avant de protéines, on n’avait encore jamais vu un régime qui préconisait le pinard et le gin, mais ça nous séduit absolument.

Le régime Banting a encore du succès aujourd’hui

Comme l’explique un article du journal La Dépêche publié en 2015, le régime Banting se serait offert une nouvelle vie en Afrique du sud dans les années 2010.

En effet, de nombreux habitants des « Townships », les quartiers pauvres réservés aux non-Blancs ont été nombreux à le pratiquer.

Étonnant, étant donné le prix de la viande et du vin ? Pas vraiment car les habitants des Townships ont adapté le régime en préférant aux parties « nobles » des animaux les abats comme le foie, les pieds de cochon, les reins ou le pancréas. Vous observerez toutefois que l’alcool a été banni de cette nouvelle version du régime Banting.

Si ce régime hautement protéiné aurait permis aux témoignants de perdre rapidement du poids, Tess van der Merwe, un endocrinologue et spécialiste de l’obésité, a expliqué qu’un tel régime, très riche en graisses saturées, était dangereux et pouvait créer du diabète et des maladies cardio-vasculaires, entre autres.

Désormais, la médecine ayant fait des progrès depuis le milieu du XIXè siècle, il faut reconsidérer les régimes prescrits à l’époque.

De manière générale, il convient de prendre du recul sur les régimes prescrits par des « spécialistes », qui s’avèrent régulièrement dangereux pour la santé.

Quoi qu’il en soit, et si l’on mange personnellement assez peu de viandes, on est plutôt partisane de cette affaire de pinard en guise d’encas nocturne !

À lire aussi : Régime sans gluten, vegan, sans sucre… J’ai créé ma pâtisserie pour toi !