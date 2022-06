Le récap salé de Koh-Lanta : Le Totem Maudit, épisode 17 – Il n’en restera que deux

Koh-Lanta : Le Totem Maudit, ça continue ! Retrouvez sur Madmoizelle le dernier récap signé par un fan de Koh-Lanta qui n’attendait rien, etc.

Dix-sept semaines. Regarder C Canteloup dix-sept fois, et survivre. Puis chroniquer une saison-marathon, à s’ennuyer comme des pierres deux épisodes sur trois, à subir la sortie systématique des candidats, au montage sympathique – pour obtenir l’issue la plus scientifiquement énervante possible. François et Bastien se partagent une victoire à deux, donc non seulement on est mal à l’aise, mais en plus la production s’en encore fait avoir à son propre jeu en modifiant mal un paramètre du jeu, et se retrouve avec une égalité sans intérêt.

On n’est pas aidés.

“Ça vous fait quoi de voir ces images ?”

Quand j’échangais avec la rédaction de Madmoizelle pour deviser comment on allait aborder cette saison, nous sortions de la bizarro-catastrophe La Légende. En plein brief, la nouvelle tombe : l’un des candidats est accusé d’homicide involontaire, et présumé innocent jusqu’à son jugement. Quelles étaient les chances qu’il finisse par gagner ? Et à égalité avec quelqu’un d’autre, par-dessus le marché ? Géraldine triomphe sur les poteaux, mais se plante dans le choix des finalistes, JC performe sur une épreuve, mais n’est pas récompensé malgré les valeurs, François a gagné Koh-Lanta, et à la fin, il n’en restera plus que deux. On va emmener l’émission du cabanon du jardin et lui tirer une balle dans le caisson, là.

Ils furent quatre. JC, Géraldine, François et Bastien, qui sera le dernier à subir une malédiction ? Et, selon le schéma établi, n’en sera pas du tout affecté ? Géraldine est la dernière femme et peut utiliser ce narratif. François ne semble pas particulièrement aimé du jury. JC est l’agent du chaos ultime et représente le plus grand capital sympathie de cette finale. Alors qui qui qui sera maudit ?

Du tire-larmes au petit matin

Denis et son immense montre viennent rendre visite au carré final pour recueillir les impressions de chacun. JC souligne qu’il était sous-estimé et il “ne craint personne”, et Denis ne peut pas s’empêcher de lui parler de sa défunte maman (par pitié, Denis). Géraldine “peut tout faire (…) si demain elle se met à chanter, elle peut être Madonna”. Une vraie amorce pour sa performance à suivre. Bastien parle de sa gestion de la colère (qui, par exemple, le fait se planter de couleur pendant l’orientation) et de ses doutes. Et, grand dieu, Denis lui fait parler de son ex. François parle de mécaniques de leading et de groupes (argh). Imaginez, Denis Brogniart vient vous faire parler des gens qui vous manquent dès potron-minet, c’est bien sympathique.

JC fait “les mains jazz”

Allez là, tous sur vos poteaux, et Bastien va avoir droit à “l’ultime malédiction du totem Môdzi”, et comme vous vous en doutiez, il aura une clavette d’avance sur tout le monde. Ses probabilités de victoires sont environ : nulles, puisque la chute de la dernière et ce qui fait perdre 90% des candidats, selon un sondage exclusivement réalisé par mon doigt mouillé. Ils s’installent, et top pour la collection de zooms sur les panards flétris de callosités des candidats. Les poteaux sont-ils de tailles proportionnelles à leurs petons – ceux de François sont gargantuesques ? On ne le sait toujours pas. Pensée à JP et à ses explosions plantaires.

Une petite dernière

Et pendant ce temps, je suis toujours un peu nostalgique des premières saisons où l’épreuve ultime avait un peu de gravitas – outre-Atlantique, les candidats ont longtemps eu droit à un jeu final différent à chaque saison, généralement un jeu de torture statique qui, souvent, fait écho à la localité de ladite épreuve. Aujourd’hui, ils doivent surtout faire un hypnotisant jeu de tricky bille©.

Mais revenons en France. Après deux pertes de clavettes, Bastien tient sur un jeu de tarot XXL, et résiste admirablement à faire du breakdancing de cordiste sur poteau pour retrouver son centre de gravité. Et là, chapeau, il tient tout le round et après une heure et demie, les autres sont bien contraints de le rejoindre dans cette galère. François est le premier à tomber du poteau. Puis c’est une fin de tournage pour Bastien. Le duel final est entre Géraldine et GC, et je ne peux pas croire que j’écris cette phrase. Géraldine, que j’ai toujours vu comme une candidate passive qui allait se faire jeter à une épreuve éliminatoire, est victorieuse. Je te tire mon chapeau non-existant Gégé.

Mon alliance secrète avec Gégé va enfin payer !!

Dommage, ratage

Surprise du chef : Koh-Lanta passe au final three. Survivor a justement opéré ce changement pour sa saison Cook Islands, qui avait piqué les poteaux comme épreuve finale (et, depuis, la méthode pour choisir la troisième personne s’est toujours fait sur une épreuve du feu – la première personne à faire un flamme assez haute rejoint le vote final). Ici, la mécanique est un peu différente : Géraldine choisit une personne, et cette dernière choisit le troisième. Un casse-tête intéressant, mais difficile à sortir sur le pouce, les votes ne vont pas se répartir de la même manière, on va le voir, ils peuvent s’étaler. Géraldine choisit François, qui choisit Bastien. Et JC de garder le sourire tout du long, le gentil bébou. “J’imagine que c’est une forme de déception” rebondit Denis, tout enduit de lucidité. Je suppute que Géraldine aurait mieux fait de faire en sorte d’exclure Bastien, mais je ne suis pas dans sa tête !

Le conseil final commence et le jury est d’apparence anti-François. Un truc asséné depuis quelques épisodes pour que le résultat final puisse faire valeur de surprise. Quand il dit ne “pas être stratège”, il fait pouffer les gens qui pourraient voter pour lui. Et toujours plus, les comportements “stratégiques” sont stigmatisés. Les candidats se prennent plus le chou entre eux qu’avec les trois finalistes.

Discours final : Géraldine parle de ses enfants, et de son goût de l’effort et de la détermination. “Quand on se donne des moyens, il arrive de beaux trucs.” Les valeurs, toujours une bonne carte à jouer, et elle n’est qu’amour pour tout et tout le monde. Bastien est “nature-peinture”, et déroule un discours pétri de développement personnel, en lieu et place de se vendre pour gagner dix briques. François veut donner des sous à des associations et souligne son amitié pour tout le monde.

Et ça vote. Enfin, retour plateau, et pour la première fois de son histoire, le récap Koh-Lanta va désigner un vainqueur. Enfin…

Ex-aequo, tant qu’à faire

Retour plateau où tout le casting est bien présent. Tout le monde est sapé comme jamais, on ne sait pas trop si on assiste à un live de Koh-Lanta ou au mariage de Fouzi. Denis, jamais très bon pour le direct ou le faux direct, entame ce tunnel et demande à chaque candidat de dire un truc, et c’est le Grenelle de la Généralité. Les magnétos sont lénifiants. Dans un monde idéal, on commence le live par le dépouillement et pas l’inverse, au lieu de se fader un vortex de vide pour savoir ce qu’il en est. Je veux dire, ça ne s’invente pas : un petit mec en costard amène le Totem Modzi sur le plateau, et le premier réflexe de Denis est de demander un commentaire à Alexandra, qui ne l’a jamais vu. De longues minutes où tout le monde essaie de vendre ce concept naze.

Setha passe pour une maître-stratège avec son histoire de collier involontaire, ce qui en dit long

L’ennui est total. Les magnétos sont sans saveur, Denis nous fait penser à notre propre mortalité en parlant du cancer du pancréas. L’un d’entre eux est dédié aux “amazones”, et j’aimerais que Penthésilée vienne m’en décocher une.

Et enfin, ça dépouille à 23h30. Géraldine, François, Bastien, Bastien, Géraldine, François, François, Bastien, Géraldine. Oh-oh. À ce stade, une égalité est statistiquement probable. Un vote François… et un vote Bastien.

And the crowd goes wild

Sur ma vie.

Égalité. Il arrive quasi-systématiquement qu’une personne n’ait aucun vote dans un final three. Une “chêvre” – c’est le lingo de fans – emmenée par l’un des deux autres pour avoir moins de concurrence. Le jury discute, et sait un peu par avance ce qu’il va faire, mais il ne savait pas qu’il allait disposer d’une triangulaire, d’où ces voix étalées.

Pour deux saisons d’affilée, la formule “il n’en restera qu’un” n’est pas vraie. Il eût fallu le faire à l’américaine (c’est arrivé une fois) et demander à Géraldine de trancher. Denis évoque immédiatement un partage de gains à deux fois 50 000 euros (où sont passés les 10 000 du second ?), ce qui m’assassine puisqu’il sait très bien que la dernière fois qu’une candidate gagnante ex-aequo a attaqué la production pour avoir la totale, en 2003, la justice lui a donné raison. N’importe quoi cette fin, comme cette saison.

Vous en reprendrez bien un peu avant de partir ?

Un prix de 50 000 euros seulement pour gagner Koh-Lanta, quel enfer quand même. Seul Pékin Express arrive à être plus radin.



Une pensée pour tous les Personnages Non Joueurs de la saison : les boules noires de Stéphanie, l’ex de Bastien, les gosses de Géraldine, les gneu gneu de Nicolas. Toutes et tous ont eu plus de visibilité que Louana ou Anne-Sophie.



Anecdote incroyable : les gagnants sont le premier et le dernier au générique. Maintenant j’attends mon Pullitzer svp.



On aime : le final 3 est composé de trois membres des tribus d’origine.



Et c’était la dernière saison de Koh-Lanta en 2022, qui prend une pause bien méritée d’un an. Le show doit sévèrement faire preuve d’introspection pour s’améliorer. Nul ne sait si le récap reviendra, mais en attendant, merci encore de votre lecture ! Vous êtes toutes et tous mes p’tits totems bénis.

