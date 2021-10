Votre sexe vous gratte et vous picote après chaque nouveau partenaire ou suite à une longue série de parties de jambes en l’air ? Vous avez tendance à développer des cystites facilement ? Votre flore vaginale est peut-être déséquilibrée ! Aidez-la à retrouver toute sa stabilité.

La flore vaginale, ou microbiote vaginal, c’est une armée de micro-organismes et de « bonnes bactéries » qui oeuvrent pour limiter les infections en tous genres et éviter que les « mauvais » soldats ne prennent leur aise, tout en maintenant un pH sain (entre 3,8 et 4,2).

Présentes en trop grandes ou trop faibles quantités, les bactéries du vagin peuvent causer un déséquilibre dont les issues ne sont pas follement agréables. À la clé, démangeaisons, infections vaginales et mycoses dans la culotte !

Certains facteurs, parfois étonnants, favorisent nettement ce désordre. Heureusement, les solutions pour retrouver un vagin sain sont assez simples…

Les facteurs responsables de cette batterie de symptômes viennent de toutes parts.

Pourquoi la flore vaginale peut-elle être déséquilibrée ?

Quand le microbiote est équilibré, qu’il préserve correctement l’acidité naturelle du vagin et qu’il sécrète suffisamment d’éléments défenseurs, votre vagin vit sa meilleure vie. Mais quand il subit des perturbations, c’est la porte ouverte aux infections et désagréments.

Entre autres réjouissances, une flore vaginale déséquilibrée peut se manifester par des pertes vaginales abondantes, des démangeaisons, des odeurs peu ragoûtantes, des irritations, brûlures, ou douleurs pendant les rapports sexuels ou en urinant. Dans les cas plus importants, elle peut même déclencher des cystites à répétition, des mycoses persistantes ou encore des vaginites ou vaginoses. Pas ouf.

Et comme si ce n’était pas suffisant, les facteurs responsables de cette batterie de symptômes viennent de toutes parts. Les sous-vêtements synthétiques ou trop moulants, le stress, la fatigue, la prise de certains antibiotiques, les douches vaginales ou encore les spermicides sont les ennemis d’une bonne flore. Kalindi, qui souffre de cystites chroniques, explique :

« Quand tu as une flore vaginale instable, le moindre rapport te déclenche une cystite. Pendant longtemps, j’ai pris des antibiotiques qui ont vraiment tout déséquilibré. Mon médecin m’a aussi expliqué que je lavais sûrement trop cette zone et qu’il fallait favoriser un lavage à l’eau claire, les savons vendus en grande surface étant trop abrasifs pour la flore. »

Certains rapports sexuels – répétés ou non protégés – peuvent favoriser les récidives de cystite.

Trop se laver la foufoune et/ou avec un savon agressif, les variations hormonales naturelles engendrées par les grossesses, la ménopause ou les cycles menstruels ou encore le fait de mal s’essuyer sur le trône en faisant migrer les germes de l’anus vers le vagin et les pénétrations anales suivies de pénétrations vaginales avec le même préservatif peuvent également favoriser une flore instable.

Le sperme peut lui aussi tout faire vriller :

« Le sperme augmente provisoirement le pH du vagin. Mais ce déséquilibre est généralement transitoire, d’autant plus si la flore vaginale est riche en lactobacilles et donc bien équilibrée. »

En soi, le pénis d’un partenaire sexuel n’est pas entièrement fautif dans l’histoire, car les déséquilibres vaginaux ne sont pas des IST. En revanche, certains rapports sexuels – répétés ou non protégés – peuvent favoriser les récidives de cystite puisque « les mouvements du pénis entraînent un déplacement des bactéries fécales responsables des infections urinaires, les colibacilles, vers l’appareil urinaire. »

Comment donner les bonnes armes à son vagin ?

Comment s’armer quand notre flore vaginale baisse les bras ? Sachez tout d’abord que pour confirmer un déséquilibre avéré ou si les symptômes évoqués plus haut ne vous sautent pas aux yeux, il est tout à fait possible d’analyser l’état de votre flore vaginale en effectuant un prélèvement en laboratoire.

Une fois le diagnostic confirmé, votre gynécologue ou votre sage-femme peut vous prescrire certains antibiotiques, antifongiques ou même des probiotiques par voie orale ou locale. D’après la plateforme Livi, ces derniers peuvent « être utilisés en prévention ou en complément d’un traitement antibiotique si vous souffrez déjà d’une infection vaginale. Les probiotiques utilisés en gynécologie sont composés de lactobacilles, les bactéries saines pour le vagin. »

C’est ce qu’a fait Kalindi, qui a trouvé un début de solution en suivant un traitement et en prenant des probiotiques au quotidien :

« Je suis souvent traitée par antibiotiques, ce qui ne règle pas la cause. Donc en ce moment, je prends des probiotiques pour rééquilibrer ma flore vaginale et intestinale, car les deux sont souvent liées et un problème entraîne souvent l’autre. C’est un traitement de fond pour éviter ce genre de soucis. »

En attendant de débuter un traitement, vous pouvez changer deux-trois trucs dans votre quotidien pour éviter que votre flore fasse des siennes. Uriner après vos rapports sexuels, s’essuyer d’avant en arrière pour éviter la migration de bactéries, se protéger avec des préservatifs, suivre une alimentation équilibrée et riche en ferments lactiques peuvent aussi aider.

Suivez tous ces conseils et vous devriez bientôt être soulagée des chatouilles désagréables dans votre slip !

Crédits photos : Cliff Booth et Cottonbro (Pexels)