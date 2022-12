Le lutin sur l’étagère, la tradition bien commerciale qu’on aime quand même

Depuis le premier décembre, des elfes envahissent chaque jour l’Instagram de vos contacts qui sont parents ? Découvrez cette tradition récente qui consiste à accueillir un lutin turbulent chez soi pour amuser sa famille.

Mais qui est ce lutin qui squatte votre salon depuis le premier décembre ? Quel est son projet ? La tradition du « Elf on the shelf », ou « Lutin sur l’étagère » consiste à inviter un lutin chez vous durant la période de l’avent et le laisser mettre la pagaille pendant la nuit, pour le plus grand plaisir de votre famille. Et de ses créatrices, qui surfent depuis sur la vague du succès elfique.

Elf on the shelf, une tradition à détourner de toute urgence

Les lutins ont toujours accompagné le père Noël, du moins depuis que l’auteur pour enfants Clement Moore, puis Coca-Cola ont détourné Saint-Nicolas. Ces petites créatures, vêtues de rouge, aident le joyeux bedonnant dans la confection des cadeaux. Mais il semblerait qu’ils aient aussi pour mission de surveiller les plus jeunes. Au début du mois de décembre, un lutin s’installe dans chaque maison pour observer ses habitants. La nuit, il vole jusqu’au pôle Nord pour rapporter ce qu’il a vu, avant de retourner mettre la pagaille chez ses hôtes. Au matin, les enfants de la maisonnée s’amusent à chercher le lutin et constatent ses méfaits du jour.

Si les darons ne sont pas tous séduits par les tendances cafteuses du nouveau venu et préfèrent même éviter de mêler le père Noël à tout cela, chacun est libre d’interpréter la tradition à sa manière. Personnage magique, ou marionnette parentale assumée, ce lutin ne manque pas d’idée quand il s’agit de trouver des cachettes et des bêtises à faire. Dérouler le papier toilette, éventrer les paquets de gâteaux, marcher dans la peinture, l’elfe vit sa meilleure vie et égaye les matinées de l’avent.

Elfe on the shelf, un succès qui rapporte

Le lutin turbulent permet aux petits de patienter jusqu’à Noël et à leurs parents de développer leur imagination et leur âme d’enfant.

Il s’agit également d’un joli coup marketing pour ses créatrices. Le Lutin sur l’étagère s’est fait connaître en 2005, lors de la publication du livre pour enfants éponyme : Le lutin sur l’étagère : Une tradition de Noël. Ce livre écrit par Carol Aebersold et sa fille, Chandra Bell s’accompagne de la fameuse « poupée » lutin à déplacer. Moins de dix ans plus tard, cette tradition semble s’installer durablement, du moins si l’on en croit les réseaux sociaux qui pullulent d’elfes malicieux, toujours plus imaginatifs dans leurs “bêtises” quotidiennes.

Fieres du succès de l’elfe, Chandra Bell et sa sœur ont créé la société Lumistella, détentrice exclusive de la marque Elf on the shelf. Après plusieurs partenariats avec de célèbres enseignes agroalimentaires américaines, la société vient de vendre à Netflix le droit d’adapter l’histoire du petit personnage.

Une belle histoire marketing de Noël comme on les aime, mais qui ne doit pas nous empêcher de nous amuser.

Crédit photo image de une : Getty Images Signature

